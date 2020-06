"Nuée d'artistes" à La Rochelle : l'art de la rue reprend ses droits le temps de deux week-ends

Après plus de deux mois de confinement, le spectacle vivant reprend ses droits dans l'espace public. À l'occasion des deux premiers week-ends de juin, l'opération "Nuée d'artistes" propose de découvrir les univers merveilleux d'une quinzaine de compagnies de théâtre de rue. Seconde édition ce week-end.

Danseurs, comédiens, musiciens et poètes, les artistes ont fait leur grand retour début juin dans les rues de La Rochelle. Organisée par le centre national des arts de la rue, l'initiative Nuée d'artistes a convié une quinzaine d'artistes de Nouvelle-Aquitaine. Les rires et les rêves ont inondé trois quartiers de Laleu, La Palice et Pont-Neuf.

Redonner du rêve à notre présent

Ils et elles sont comédiens, chanteurs, danseurs et danseuses, musiciens ou plasticiens, et après deux mois d'enfermerment, les fourmis n'ont cessé de démanger leurs pieds. Durant ces deux jours dans les quartiers de La Rochelle, chacun a pu proposer en solo, dans une rue, sur une place ou face à un immeuble, un petit moment de poésie.

Comme Léa Dant, qui en cette période anxiogène a souhaité offrir "une parenthèse sensible et ludique aux habitants d’un même quartier". Vêtue de sa robe rouge et juchée sur son vélo fleuri, l'artiste d'origine américaine, recueille les messages des habitants qu'elle délivre ensuite à d'autres personnes.

L'artiste Lea Dant a présenté la performance "Vous avez un message" dans le cadre des Nuées d'artistes de La Rochelle (CNAREP Sur le pont)

Un festival à l'envers

Au gré des rencontres, le curieux fait la connaissance de personnages enchanteurs qui viennent illuminer les quartiers. Ainsi croise-t-on un colporteur, un garde-champêtre, le ménestrel, et même l’allumeur de réverbère. En vous promenant dans les rues ce jour-là, vous risquez bien de tomber nez à nez (à un mètre de distance et avec masque !!) avec un artiste de la Nuée.

"Il s’agit de proposer un festival à l’envers. C'est l'idée que les artistes reprennent pied auprès des habitants et dans leur métier. On fait en sorte que chacun reprenne un petit lien avec l'artistique, avec l'imaginaire et avec l'avenir ", explique Bruno De Beaufort, le directeur du CNAREP.

Une autre Nuée d’artistes a lieu le week-end des 13 et 14 juin à Mireuil et à Villeneuve-les-Salines, deux autres quartiers de la ville.