On a testé "Aura", le spectacle immersif sous le Dôme des Invalides, un feu d'artifice de couleurs et d'histoires bouleversant

Grâce à la magie de la lumière, de la musique orchestrale et du vidéo mapping, cette expérience multimédia, immersive, révèle la splendeur architecturale du Dôme des Invalides à Paris. Une création bluffante qui fait dialoguer patrimoine historique et culture numérique.

Temps de lecture : 4 min

Envie d'une expérience insolite, direction le Dôme des Invalides : en soirée, après le coucher du soleil, durant 50 minutes, les visiteurs partagent une expérience collective sous sa coupole peinte, haute de 60 mètres, dont les ors illuminent le ciel depuis plus de trois siècles. Créé par le studio international multimédia Moment Factory, avec le concours de l'agence Cultival et du musée de l’Armée-Invalides, c'est un dialogue à couper le souffle entre l’architecture classique et la création numérique dans une succession de tableaux. Suivez le guide.

AURA

Un défi artistique, technique et architectural

Inauguré par Louis XIV en 1706, c’est dans le Dôme - qui abrite l'imposant tombeau de Napoléon Ier depuis avril 1861 - que "les équipes artistiques ont conçu une œuvre visuelle et sonore inspirée de la symbolique du lieu pour révéler la splendeur du geste créatif de Jules Hardouin-Mansart, son architecte". C'est dans la galerie qui surplombe l'immense crypte où repose le tombeau de quartzite rouge de l'Empereur que le visiteur assiste au spectacle. Pendant plus d’un an, des équipes spécialistes de la vidéo et de la projection, de l’éclairage, du design sonore et des effets spéciaux du studio Moment Factory ont œuvré à la conception artistique, technique et architecturale du projet. Elles ont travaillé avec les équipes scientifiques du musée de l’Armée.

Dès la nuit tombée, dans la pénombre, l’intérieur du monument s’anime grâce à la magie de la lumière, de la musique orchestrale et du vidéo-mapping pour dévoiler ses décors et son patrimoine. Pendant 50 minutes, dans une déambulation nocturne et sensorielle le visiteur explore le lieu et le découvre ou redécouvre avec des yeux neufs.

Spectacle Aura au Dôme des Invalides à Paris, 2023 (AURA)

Construction, mémoire, élévation universelle

Une fois à l'intérieur du Dôme, chaque visiteur se positionne où il veut dans la galerie circulaire qui surplombe le tombeau de l'Empereur : on peut s'asseoir, rester debout ou bouger pour admirer le spectacle. Celui-ci est structuré en trois mouvements qui évoquent trois aspects fondateurs du monument : sa construction originelle, les mémoires qui l'animent et son pouvoir d’élévation universelle. Pour mieux suivre ce spectacle est projeté sur une bâche le déroulé de l'expérience afin d'aider le spectateur à mieux appréhender chaque temps fort.

L'expérience débute par l'évocation de la construction du Dôme, l’harmonie de ses proportions et le génie de son architecte, Jules Hardouin Mansart. Si de jour l'œil perçoit le bâtiment dans son ensemble, ici de nuit c'est une invitation à redécouvrir le lieu autrement. En effet, la technologie de l’image, l’immersion et la spatialisation sonore magnifient l’imposante architecture du Dôme à 360° dans ses moindres détails. L'approche se révèle sensorielle et émotionnelle quand les premiers faisceaux lumineux remontent le long des colonnes, lèchent de leur lumière les statues, les sculptures, les tableaux et les moindres détails du bâtiment. Du simple halo au pointeur laser, toutes les merveilles et détails architecturaux du lieu, de la crypte jusqu'à la voûte en haut du Dôme, sont soulignés par la lumière comme si le lieu se construisait devant nous. Tout s'anime pour donner un nouveau souffle grâce à ces jeux de lumière incroyables dont l'intensité mais aussi la couleur vont varier au fil des 50 minutes.

Spectacle Aura au Dôme des Invalides à Paris, 2023 (AURA)

Le deuxième mouvement est consacré à la mémoire collective. Les jeux de lumière cèdent la place à des projections vidéo qui parcourent des fragments d’histoire. On traverse alors le temps et la mémoire quand on aperçoit des ombres de soldats avec leurs fusils qui évoquent les guerres napoléoniennes. C'est aussi le moment de découvrir les chapelles qui entourent la crypte du tombeau de Napoléon Ier car le Dôme abrite également le mausolée de Vauban, les sépultures de Napoléon II dit l'Aiglon, de Joseph et Jérôme Bonaparte, des généraux Bertrand et Duroc ainsi que celles des maréchaux Foch et Lyautey. Un quart d'heure pour déambuler alors d'une chapelle à l'autre, toutes illuminées en même temps. Pendant cette déambulation, on prend conscience que l'on n'est pas seul car on circule et rencontre d'autres visiteurs, mais happés depuis le début par les jeux des lumières on en oublierait presque nos voisins.

Le troisième et dernier mouvement, intitulé l’élévation universelle, se révèle plus un moment esthétique et sensoriel de lâcher-prise pour se laisser pénétrer par la musique, qui tient tout au long de l'expérience, un rôle important. Véritable appui à la narration, elle se veut tantôt solennelle tantôt épique. C'est l'ultime moment, entre nuages de fumées et éclairs, entre flammes et scintillements, pour apprécier, encore, les effets lumineux avant que le spectacle ne s'arrête et que vous compreniez que vous venez de vivre et contempler une expérience émotionnelle hors du temps.

Spectacle AURA au Dôme des Invalides, à Paris (Aura)

Expérience accessible à partir de 7 ans. Tarifs (adulte : 22€, 16-26 ans : 13,50€. -18 ans : 9,50€). 2, place Vauban, côté Dôme des Invalides. Ouvert toute l’année sur réservation uniquement à www.aura-invalides.com