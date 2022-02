Le Bus Palladium, haut lieu de la nuit et du rock à Pigalle, ferme ses portes en mars

Le Bus Palladium, club mythique et salle de concert parisien consacré au rock dans le quartier de Pigalle, restera "ouvert à la programmation également en semaine" d'ici sa fermeture en mars.

Le Bus Palladium, club parisien mythique et salle de concert consacrée au rock, va fermer ses portes en mars et être remplacé par un hôtel, a annoncé son équipe vendredi 18 février sur les réseaux sociaux.

"Le Bus Palladium fermera définitivement ses portes à la mi-mars 2022", affirme son directeur artistique Cyril Bodin sur la page Facebook du club. "L'immeuble va être rasé pour faire place à un hôtel mais il n'est pas impossible que le club soit reconstitué à l'identique (...) mais il faudra compter deux ans de travaux minimum", selon lui.

D'ici sa fermeture, ce haut lieu de la nuit et du rock, dans le quartier de Pigalle, qui appartient au groupe Moma (événementiel, restauration) restera "ouvert à la programmation également en semaine".

Le peintre Dali et des amis organisèrent un banquet à l'eau plate

Ouvert en 1965, le "Bus" a été crée par un tandem, James Thibaut et James Arch, avec l'ambition d'en faire un lieu accessible aux jeunes sans dress code, pour danser sur de la musique live, résolument rock. Ils mettront en place un système de bus, à bas prix, pour faire le plein de fêtards dans Paris.

A ses débuts, le "Bus" accueillit le peintre Dali et des amis qui organisèrent un banquet à l'eau plate, une séquence entrée dans la légende, tout comme une chanson de Gainsbourg (Qui est in qui est out) où il déclame "c'est au Bus Palladium, qu'ça s'écoute...rue Fontaine... il y a la foule, pour les petits gars de Liverpool".

La salle a aussi vu défiler des artistes comme Johnny Hallyday, Eddy Mitchell. Le leader des Stones, Mick Jagger, y fêta un anniversaire. Au début des années 80, le club a décerné des prix aux meilleurs rockers français, les Bus d'or. Parmi ses lauréats, Alain Bashung, Etienne Daho, Noir Désir, Indochine...

Le club fut également à l'honneur dans un film portant son nom, de Christopher Thomson, sorti en 2010.