La place Stanislas de Nancy remonte le cours de son histoire dans un nouveau son et lumière envoûtant

Le monument préféré des Français se refait une beauté à la nuit tombée. Tous les soirs, un nouveau show de vidéo mapping transforme le bâtiment et rend hommage à l’histoire de la ville.

Dans l’obscurité, la vaste place Stanislas de Nancy se pare d’un manteau lumineux. Pendant une vingtaine de minutes, les curieux peuvent remonter le temps, sur les traces du passé. Des tableaux colorés projetés sur le bâtiment se succèdent. Des motifs géométriques en forme de clin d’œil à l’époque Art déco, suivis d’éventails et de plumes évoquant les années folles, ou des références au règne de Stanislas Leszczynski, duc de Lorraine et ancien roi de Pologne.

France 3 Lorraine / D.Bailly / P.Drouot / A.Oudot

Un spectacle tout en élégance qui apporte un coup de neuf à ce rendez-vous devenu incontournable depuis sa création il y a quinze ans. “C’est beaucoup plus moderne, les autres années on a eu des choses un peu redondantes. Le spectacle et la place sont magnifiques”, se réjouit une spectatrice.

Un show à 270 degrés

Pour ce nouveau show, la ville s’est tournée vers une entreprise spécialisée dans le vidéo mapping, grande gagnante du trophée célébrant la plus belle œuvre de la Fête des Lumières de Lyon. Grâce à un procédé de scan de dernière génération, la projection se fait plus fascinante encore. Les courbes de la place Stanislas s’animent, se tordent et s’étirent sous les yeux du public.

"C’est un cadre incroyable et on peut travailler sur quatre façades en même temps, à 270 degrés. Le résultat est un mapping qui est très immersif", explique Nicolas Tochet, directeur artistique. Baptisé La Belle saison, ce nouveau spectacle est à découvrir tous les soirs jusqu’au 11 septembre au rythme des morceaux électrisants de l’artiste French 79.

La Belle saison, mapping vidéo gratuit tous les soirs jusqu’au 11 septembre, à 22h45 puis à 22h à partir du 16 août, place Stanislas, Nancy.