Il est humoriste en Chine, et pourtant, il ne sait pas du tout parler la langue. Voici le parcours hors du commun de Patrick Veisselier, de ses débuts à ses représentations.

"J'ai décidé de jouer en chinois, sans parler chinois, hein, puisque l'idée, pour moi, je trouvais ça très facile, beaucoup plus facile, de faire traduire un spectacle, de le faire enregistrer et de l'apprendre en phonétique. Mais je me suis trompée." Pour lui, tout est parti d’une blague. Patrick Veisselier est un humoriste français, qui a décidé de faire carrière en Chine. Un challenge plus difficile à relever que prévu.

"Ça m'a vraiment changé la vie"

Certaines blagues, qu’il voulait mettre dans son spectacle, ont finalement été enlevées par manque de compréhension du public chinois. Comme notamment cet extrait: "C'est une anecdote, en plus, c'est même pas une blague vraiment, qui m'est arrivée avec un avocat chinois à Paris, où on parlait de la liberté de la presse. Parce que tous mes amis m'ont dit, à Paris: ‘Tu te rends compte? La France, c'est super. Si on veut, on peut critiquer le président François Hollande dans les journaux." Là, il s'est fâché, il m'a dit: 'Mais en Chine, c'est pareil, on peut critiquer le président François Hollande dans les journaux.' J’ai trouvé ça hyper drôle, il s'est pas rendu compte du truc, il le disait vraiment sérieusement, et j'avais mis ça dans le spectacle et je l'ai enlevé."



Pour lui, ce choix de carrière lui a beaucoup ouvert l’esprit. "Ça m'a rendu moins bête. Je suis un Français moyen... Un boomer, ils disent, les jeunes. Donc ça m'a rendu un peu moins stupide, parce que je me suis aperçu ce que j'imaginais était relativement faux. C'est-à-dire: ‘les Chinois restent entre eux’, ‘les Chinois sont ci’, ‘les Chinois sont ça’, etc. Ça m'a permis aussi de prendre du recul sur tout un tas de choses… Ça m'a vraiment changé la vie, hein, ça m'a permis d'avoir des avis moins tranchés, d'avoir des idées plus modérées."