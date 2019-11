Une cuvée spéciale 40 ans des "Bronzés font du ski" par le producteur du film devenu vigneron

Yves Rousset-Rouard, le producteur des Bronzés 1 et 2 vit dans le Luberon où il produit du vin et des herbes aromatiques. A l'occasion du 40e anniversaire des "Bronzés font du ski", il a produit une cuvée spéciale dont l'étiquette porte le titre du film.

C'est à Yves Rousset-Rouard que nous devons quelques-uns des plus grands éclats de rire des années 70 et 80. Le producteur des Bronzés 1 et 2, c'était lui, Le père noël est une ordure, c'était encore lui.

D'"Emmanuelle" aux "Bronzés"

Et s'il avait commencé sa carrière en suscitant un autre type d'émotion avec la série érotique des Emmanuelle, c'est pour sa collaboration avec l'équipe du Splendid qu'on se le rappelle le plus. Il n'avait d'ailleurs pas eu à chercher loin, il n'est autre que l'oncle de Christian "j'vais les piler" Clavier. Et même si Rousset-Rouard pouvait se prévaloir de ses succès précédents, produire cette histoire de copains dans un club de vacances, pour le premier Bronzés, n'a pas été facile.

Personne n'y croyait et je me suis appuyé sur des distributeurs régionaux, des petits, parce qu'aucun des grands distributeurs n'en voulait. Et les comédiens était inconnus à cette époque-là.Yves Rousset-Rouardproducteur des Bronzés 1 et 2

L'histoire et le succès sont passés par là et les Bronzés font du ski sont devenus l'un des grands films cultes dont les répliques comptent parmi les plus célèbres.

Après le cinéma, le vin

A 79 ans, s'il ne produit plus de films depuis Le souper d'Edouard Molinaro en 1992, Yves Rousset-Rouard a changé de production, cette fois et depuis trente ans, il s'agit de vins et d'herbes aromatiques dans le Luberon, où il s'est installé.

Mais il n'a pas oublié ses années au cinéma et à l'occasion du quarantenaire de la sortie de l'opus deux, les Bronzés font du ski, il a sorti une cuvée portant sur l'étiquette le titre du film. Un QR code permet même d'écouter la fameuse musique des Bronzés sur son smartphone !