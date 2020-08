L’imitateur Laurent Chandemerle fête ses 30 ans de scène avec un nouveau spectacle, entre réalité et monde virtuel

L'humoriste breton s'inspire de l'actualité bien sûr, mais surtout de notre monde connecté. Durant le confinement, il a peaufiné son nouveau show, "#30ansdescenechandemerle", avec le metteur en scène Philippe Sohier.

Jamel Debbouze, Franck Dubosc, Matthieu Chedid ou encore Charles Aznavour : pour ses trente ans de scène, l'imitateur Laurent Chandemerle convoque une nouvelle galerie de personnages plus vrais que nature. Son nouveau show, #30ansdescenechandemerle, mêle à la fois le monde virtuel et la réalité du monde.

Fake news et imitations

Grâce à un smartphone et un écran connecté, Laurent Chandemerle embarque son public dans les univers de personnalités du showbiz. De la fausse information à la véritable imitation, le comédien aime brouiller les pistes et troubler la vision des spectateurs. "Avec le monde connecté on peut faire croire n'importe quoi, on peut jouer avec les fake news et à la fin du spectacle les gens vont se demander ce qui était vrai ou faux", s'amuse-t-il.

Durant le confinement, l'artiste de Plaintel a profité de cette parenthèse pour agrandir sa galerie de personnages et peaufiner son répertoire. Accompagné du metteur en scène Philippe Sohier, il a approfondi ses qualités humaines. "Laurent est super généreux, on a renforcé ce côté-là ainsi que son côté touchant et comique tout en approfondissant les personnages", explique le metteur en scène.

Dès le déconfinement, Laurent Chandemerle a offert aux auditeurs de France Bleu Breizh Izel un grand moment d'imitations.

Le déconfinement c'est si bon ! avec Maurane, Jean-Baptiste Guégan, Eddy Mitchell, Julien Doré, Véronique Sanson, Renaud, Yves Montand. Emission France Bleu. Publiée par Laurent Chandemerle sur Lundi 11 mai 2020

Laurent Chandermerle testera pour la première fois son spectacle #30ansdescenechandemerle le 22 août 2020 à Saint-Père-Marc-en-Poulet (Ille-et-Vilaine) et du 15 au 19 septembre au Bacchus à Rennes, puis le 10 octobre à Saint-Brieuc à la salle Hermione.