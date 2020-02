"La scène m'a manqué" : l'humoriste Max Boublil revient avec son "Nouveau Spectacle" à Paris

Après six ans loin de la scène, Max Boublil signe un nouveau one-man-show. A découvrir jusqu'au 28 mars.

Ces derniers mois, on a beaucoup vu Max Boublil au cinéma (Play, Selfie...) mais peu sur scène. Après six ans d'absence, il revient avec Nouveau Spectacle, un one-man-show à découvrir au théâtre L'Européen de Paris jusqu'au 28 mars 2020. Après avoir connu le succès sur internet avec ses chansons parodiques, il partage avec le public sa nouvelle vie, celle d'un jeune quadra parisien, père de deux petites filles.

Les bobos à vélo

"Les bobos arrivent en vélo, avec leur enfant derrière. Ils leur tendent un Tupperware parce que la cantine n’est pas bio"... Max Boublil adore emmener ses filles à l'école et observer les parents des autres enfants. L'occasion de s'en donner à coeur joie sur les célèbres bobos et leurs principes de vie. "Leur gosse est tout blanc, parce qu’il ne mange pas assez de viande rouge. Il porte des baskets en chanvre Vegan, et tousse parce qu’il n’est pas vacciné". Insolent, moqueur, mais jamais vraiment méchant, l'humoriste observe les travers de ses contemporains. Et la paternité est une source inépuisable de sketches, entre le manque de sommeil, l'évolution de la vie de couple et l'école.

De l'ado au père de famille

Après ces années loin de la scène, le comédien est très heureux de ce retour. "Ça m'avait manqué" explique-t-il. Heureux de retrouver son public, qui a évolué avec lui. "Avant j'avais un public plutôt ado, donc je faisais des sketches sur les soirées étudiantes", raconte-t-il. "Aujourd'hui, j'ai un public en adéquation avec mon âge, donc je fais des blagues de mon âge !". Et l'éternel inpertinent ne manque pas une occasion de taquiner les spectateurs. "Parfois, je charrie des personnes dans le public, mais toujours d'une manière bon enfant. J'aime bien quand on rit tous ensemble" explique-t-il. "Je trouve que dans l'exercice du seul en scène, si à un moment tu ne fais pas participer le public, c'est un peu dommage".

Affiche du "Nouveau spectacle" de Max Boublil (théatre L'Européen)

"Nouveau Spectacle" de Max Boublil - théâtre L'Européen - 5 rue Biot 75017 Paris - du jeudi au samedi à 21h30 jusqu'au 28 mars