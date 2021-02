"Je me souviens" : Mcfly et Carlito dévoilent leur chanson sur les gestes barrières après le défi d’Emmanuel Macron

"Je me souviens", le clip des youtubeurs Mcfly et Carlito sur les gestes barrières a été réalisé après un défi lancé par le président de la République. Si les vidéastes atteignent les 10 millions de vues, ils pourront soumettre Emmanuel Macron à un concours d'anecdotes.

"Si on veut retrouver les sensations d’hier, il faut appliquer les gestes barrières". Les youtubeurs Mcfly et Carlito ont relevé le défi. Le 19 février, ils expliquaient dans une vidéo avoir été mis au défi par le président de la République Emmanuel Macron de faire un clip pour sensibiliser aux gestes barrières. "Faites cette vidéo toute simple et si vous avez 10 millions de vues, je prends un engagement, vous venez tourner à l'Elysée (...) A vous de jouer", avait assuré le président dans une vidéo diffusée par Mcfly et Carlito, un duo qui comptabilise 6 millions d'abonnés sur Youtube.

Le clip humoristique a été publié à 10h ce dimanche 21 février. "Je te promets Manu, je vais faire gaffe, pour mes enfants et pour la France", entonnent Mcfly et Carlito dans cette chanson intitulée Je me souviens en référence au monde d’avant la pandémie.

Le duo tourne en dérision les manquements aux gestes barrières : le masque "sous le nez", les gels hydroalcooliques non utilisés car "trop visqueux" ou les pièces qu'on oublie d'aérer, "pardon Monsieur Castex". "Les gestes barrières sont importants pour vous et vos proches, essayez de les respecter au max, on sait que ça commence à faire long mais on va y arriver tous ensemble", plaident les youtubeurs dans la description de la vidéo, précisant que l’argent généré par le clip sera reversé aux "Agoraé (épiceries solidaires) pour les étudiants". En 6 heures, la chanson a déjà généré 2,3 millions de vues.

Un concours d'anecdotes avec le président

"Évidemment que c’est politique, il y a de la stratégie derrière, il a les élections dans un an", ont commenté Mcfly et Carlito dans leur première vidéo, où ils ont annoncé à leur communauté accepter le défi. Si celui-ci est atteint (et c'est en bonne voie), les youtubeurs pourront soumettre le président de la République à un concours d'anecdotes. Un format connu sur leur chaîne : ils l'ont déjà réalisé avec des personnalités comme David Guetta, Gilles Lellouche et Guillaume Canet.