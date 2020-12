"Chloro King", la BD qui parodie le professeur Raoult et son influence à Marseille

"Je teste, on me déteste". C'est l'une des nombreuses saillies qui sortent de la bouche du professeur-dealer, héros de la BD Chloro King réalisée par David Buonomo, alias Dadou. Dans cet album, le professeur Raoult apparaît comme un dealer qui refourgue sa chloroquine au Tout-Marseille, mais aussi à Emmanuel Macron. C'est un personnage devenu célèbre, que tous viennent consulter pour obtenir des conseils. Même les joueurs de l'OM viennent lui quémander un peu de "chloro" pour gagner plus de matchs.

Parmi les dialogues remplis de second degré, il y a par exemple cette scène où Emmanuel Macron sort d'un entretien avec le professeur Raoult à Marseille. Aux journalistes qui l'interrogent, le chef de l'Etat répond : "Ce n'était qu'une visite de courtoisie à un des plus grands spécialistes de notre pays... rien de plus". Le professeur Raoult accourt alors en arrière-plan et interpelle Macron : "Wesh Manu, marchandise livrée. J'en ai mis un peu plus pour toi et dame Brigitte".

"L'important, c'est de vous faire rire"

Un humour décapant qui met un peu de baume au coeur des lecteurs qui ont pu se faire dédicacer l'album par David Buonomo. "Ça va faire partie de notre vie. Ça sera un rappel de ce qui nous arrive actuellement. Avec de l'humour, au lieu de dramatiser", dit une lectrice. Pour une autre, la BD va "alimenter les discussions" avec son fils.

David Buonomo explique qu'il a voulu écrire une BD pas sérieuse sur le sujet pour faire oublier l'actualité morose à ses lecteurs, tout en prenant un peu de recul sur les débats très passionnés autour des développements de l'épidémie de Covid-19. "Peu importe qu'on aime ou pas le professeur Raoult, qu'on ait ou non un avis sur le Covid et les traitements. L'important, c'est de vous faire rire pendant une heure en 2020", dit le dessinateur derrière son masque.