"Alex Vizorek est une dernière fois une œuvre d’art!" : après dix ans de succès, l’humoriste belge tourne la page

Parler d’art pendant plus d’une heure dans un one-man show. Il fallait oser. Alex Vizorek l’a fait et le succès a été au rendez-vous pendant près de dix ans. L’une des dernières représentations de ce spectacle a été filmée pour France Télévisions. Sa diffusion est prévue vendredi 11 décembre sur France 5 en deuxième partie de soirée.

10 ans à l'affiche : un miracle

Interviewé par France 3, Alex Vizorek dit encore être très surpris par l’engouement qu’a suscité ce spectacle. "C’est vrai qu’au début j’étais inconnu, je voulais faire rire et je parlais d’art". Dans le métier, peu de personnes parient sur le succès de ce one- man show. Mais l’humoriste belge gagne en popularité. A partir de 2012, on l’entend plusieurs fois par semaine sur France Inter. Il devient également un homme de télé avec des chroniques humoristiques sur l’actualité, notamment sur France 5, puis dans l’émission Salut les Terriens animée par Thierry Ardisson sur C8.

Alex Vizorek est une oeuvre d’art! n’a pas que duré dans le temps. Ce spectacle a aussi rempli des salles mythiques comme l’Olympia mais aussi le Feastival d'Avignon. "Et maintenant, nous sommes sur France Télévisions" se réjouit Alex Vizorek. "Je suis vraiment content de pouvoir faire rire tout en parlant de culture".

Un nouveau spectacle

Pace que toute bonne chose à une fin, l’humoriste est depuis quelques mois "passé à un autre spectacle". Ad Vitam aurait dû être officiellement lancé en avril dernier mais, avec le premier confinement, il a bien sûr été annulé. Avec ce deuxième one-man show, Alex Vizorek se lance un nouveau défi. Parler de la mort dans un spectacle censé être drôle. "Je l’ai rodé dans de petits cafés-théâtres et ça marche" s’enthousiasme l’humoriste. Mais ses fans vont devoir se montrer patients. Le 15 décembre, il ne sera pas sur scène. "Je n’ai pas envie de jouer, à nouveau à 19h00, avec une personne sur deux. Je soutiens ceux qui le font. Mais je vais attendre le mois de juin pour revenir avec ce spectacle".

Alex Vizorek est une dernière fois une œuvre d’art!, à voir sur France 5 le 11 décembre à 22h30