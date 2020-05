Hommage : revoir et réécouter Michel Piccoli dès ce soir, à la télévision et sur les ondes

Radios et chaînes de télévision vont rendre hommage dès ce soir 19 mai à Michel Piccoli, dont le décès à l'âge de 94 ans a été annoncé lundi.

Radios et chaînes de télévision vont rendre hommage à Michel Piccoli, mort le 12 mai à 94 ans, avec une soirée spépciale ou avec la rediffusion de films et notamment de Claude Sautet, dont il a été l'un des comédiens fétiches.

Revoir Piccoli dans les films de Sautet ou de Rivette

France 2 diffusera ce mardi 19 mai en deuxième partie de soirée Vincent, François, Paul et les autres, réunissant à l'écran Michel Piccoli, Yves Montand et Serge Reggiani. Le film se penche sur les déboires d'une bande d'amis, souvent autour d'une bonne table. Détail de l'affiche du film de Claude Sautet "Vincent, François, Paul... et les autres" avec Gérard Depardieu, Yves Montant, Michel Piccoli et Serge Reggiani. (LIRA FILMS / ARCHIVES DU 7EME ART)

Autre classique de Claude Sautet : Les choses de la vie, où Piccoli incarne un homme partagé entre sa maitresse (Romy Schneider) et sa femme dont il est séparé (Lea Massari), sera sur Arte dimanche soir 24 mai, avant un documentaire consacré au comédien.

Les Acacias

La chaîne diffusera également en ligne (jusqu'à mi-octobre) La belle noiseuse de Jacques Rivette, avec Emmanuelle Béart, film qui lui vaudra une nomination aux César.

Emmanuelle Béart qui a écrit ces mots à Piccoli, lus le 18 mai sur France Inter. "En marchant le long des routes cinématographiques, j’ai croisé ton chemin, nos corps se sont fracassés l’un contre l’autre, jusqu’à se tordre, se déformer... Je garde le souvenir de tes mains grandes comme des palmes, tout un monde en mouvement, prêtes au combat de la création, de ton visage beau, inflexible et furieux. Non tu n’as pas quitté mes yeux. Je ferme mes paupières. Comme il m’en vient, des souvenirs. J’ai la gorge pleine de larmes comme dirait notre amie Jeanne".

OCS Géants a choisi de lui rendre hommage mardi soir avec Le Mépris, le film de Godard qui l'a révélé en 1963, suivi en deuxième partie de soirée de La poudre d'escampette (les deux films seront aussi disponibles à la demande sur OCS).

Réentendre la voix de Piccoli

France Musique rendra hommage à Piccoli dans "Ciné Tempo", avec une première émission le 23 mai sur ses liens avec le Festival de Cannes, et deux autres, le 30 mai puis le 6 juin, sur l'ensemble de sa prolifique carrière.

France Culture rediffusera dimanche 24 mai à 21h Gainsbourg, poète majeur, une lecture à trois voix dont celle de Michel Piccoli.