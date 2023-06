De Twitch au Zénith de Paris, avec l'émission en ligne "Zen" le streamer Maxime Biaggi rencontre son public

Du virtuel au physique : l'émission "Zen" du streamer Maxime Biaggi, 26 ans, qu'il co-anime deux fois par mois sur la plateforme Twitch, a fait salle comble lundi soir au Zénith de Paris, devant près de 6.000 personnes.

L'émission, qui reprend les codes des "late shows" américains popularisés notamment par Jimmy Fallon, entre interviews de célébrités et sketchs déjantés, s'est offert un invité de marque pour l'occasion : Squeezie, le YouTubeur le plus populaire de France avec 18 millions d'abonnés.

Accompagné de son acolyte Grimkujow (22 ans), Maxime Biaggi a aussi reçu lundi Domingo, BigFlo et Oli, Seb ou encore HugoDecrypte.

"Ca fait plaisir de pouvoir le voir en vrai"

De quoi ravir les fans du programme, qui n'ont pas hésité à débourser entre 15 et 50 euros pour s'arracher l'un des précieux sésames, tous écoulés en quelques minutes, pour voir la dernière émission de la saison 2 en chair et en os.

"Squeezie, c'est un peu le GOAT (Greatest of all time, le meilleur de tous les temps, NDLR) de YouTube, c'est le papa, c'est le plus grand ! Ça fait plaisir de pouvoir le voir en vrai", raconte à l'AFP Eliott Desbois, 21 ans, étudiant en marketing digital, qui admet avoir eu "un peu de chance" de décrocher une place en se connectant "une heure et demie" avant l'ouverture de la billetterie. Si la majorité du public, composée de jeunes adolescents et d'étudiants, est originaire de la région parisienne, certains sont venus de plus loin, notamment de Lens, ou encore de Beauvais.

Coproduit par Webedia, le géant français du divertissement en ligne, et parrainé par des marques attirées par la cible des 15-34 ans, l'émission "Zen" a atteint lundi soir sur Twitch des pics d'audience dépassant les 180.000 spectateurs en simultané.

"Nouvelle expérience"

"On se voit rarement sur internet, c'est toujours cool de faire des trucs en vrai", a lâché Squeezie, qui a vu son "interview" sans cesse interrompue par des séquences théâtrales scénarisées et des interludes musicaux dans une ambiance surchauffée, pendant deux heures de show.

À l'image du GP Explorer ou du match de foot réel France-Espagne (Eleven All Stars) entre "streamers", les stars d'internet qui partagent et commentent leurs parties en direct organisent désormais leurs propres événements physiques entre créateurs de contenus, captant une audience digne des émissions et grandes compétitions sportives traditionnelles.

"J'aime beaucoup les événements qui se font avec Twitch. J'avais été une première fois au match (Eleven All Stars), ce soir c'est ma deuxième expérience avant le GP Explorer 2 au mois de septembre", confie Lisa Sadoun, 20 ans, venue avec son amie au Zénith.

Si elle reconnaît que ça lui fait "bizarre" de voir son émission en ligne préférée en format physique, son amie Jennifer Simsek, 20 ans, étudiante en droit, apprécie cette "nouvelle expérience". "Je trouve ça intéressant d'avoir un côté virtuel où on peut interagir avec les autres viewers, et une autre partie où on interagit aussi avec eux dans le réel", ajoute-t-elle. Pari réussi.