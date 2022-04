"Who got the flower ?!" : en Isère, un festival de hip-hop loin des grandes villes

Une tournée des villages en avant-première du festival "Who got the flower ?!" qui se déroule à Pontcharra, en Isère, du 29 avril au 1er mai. C'est l'idée des organisateurs de ce rendez-vous qui devient incontournable sur la scène hip-hop. Un "Flower's tour" de six jours à la rencontre des habitants.

Spectacles, ateliers de danse et initiation aux graphitis : c'est toute la culture hip-hop qui s'offre au grand public lors du Flower's tour, un prélude populaire au festival Who got the Power ?! . Dans cinq villages du Grésivaudan, entouré par les massifs de Belledonne et de la Chartreuse, les habitants ont découvert et apprécié cette tournée un peu spéciale. Le festival officiel, lui, se déroule à Pontcharra du 29 avril au 1er mai.

À Allevard, en Isère, comme dans tous les villages traversés par le Flower's tour, le programme était le même : une démonstration de hip-hop puis des séances d'initiation au break dance et l'art du graffiti avant de prendre place pour le spectacle du soir.

Une tournée itinérante populaire et qui attire toutes les générations. Preuve une fois de plus que le hip-hop est un mouvement culturel global qui attire tous les publics, même loin des grands centres urbains. "Le hip-hop est parfois trop enfermé dans les villes. Là, ça donne l'occasion aux gens des villages de venir s'initier aux activités et de voir des spectacles", explique Nico Demol, l'un des organisateurs et professeur de danse.

Cette tournée des villages est également une manière de promouvoir le festival Who got the flowers ?!, imaginé par des amis férus de danse réunis dans l'association Nextape. "Les pratiques de la culture hip-hop sont le graf, la danse, le rap et ici, en organisant ces ateliers, à travers la pratique, on éduque à cette culture", rajoute Tom Guichard, chorégraphe et co-organisateur du festival.

Un festival qui prend de l'ampleur

Né en 2014, Who got the flower ?! revient pour une septième édition attendue. D'abord organisé comme un rendez-vous de battle's, le festival est devenu un événement complet qui attire des artistes du monde entier. 8000 visiteurs ont fait le déplacement lors de la dernière édition.

Cette année, 25 nationalités sont attendues pour des workshops, battle's et autres représentations. Des stars comme l'américain Poe One, l'un des meilleurs danseurs et professeur de break dance de la scène, sera présent pour un workshop très attendu le 30 avril.

Who got the flower ?! - Du 29 avril au 1er mai 2022 - 38530 Pontcharra - Inscriptions et billetterie sur le site du festival