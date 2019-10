Santé : le tango, une arme pour soulager les malades d'Alzheimer

Les yeux dans les yeux, au rythme du tango. Des malades d'Alzheimer font travailler leur mémoire corporelle. Avec des danseurs, les résidents d'un Ehpad pratiquent les pas de base du tango argentin, dont la structure aurait une vertu thérapeutique. "Ce sont des déplacements du quotidien. Des grands pas en avançant, et puis on va chercher quelque chose. Tous les déplacements sont compliqués avec la maladie. On va travailler sur l'allongement des pas et la vitesse des marches", explique Frédérique Bruey, une danseuse de tango.

Regain de motricité pour les patients

Il n'y a pas que la mémoire des patients qui leur fait défaut. Avec Alzheimer, c'est aussi la motricité qui décline. Après un an de tango, le pas des patients est plus assuré. Ils semblent plus réceptifs. Baptisé "Caravane de la mémoire", le projet lancé par des chercheurs français suscite l'intérêt bien au-delà de nos frontières. Aux États-Unis, un Ehpad de San Francisco teste le tango avec les malades et invite les familles à observer le résultat.

