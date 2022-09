Quand Benjamin Millepied transforme "Roméo et Juliette" en une célébration universelle de l’amour

Après deux reports pour cause de Covid, le chorégraphe Benjamin Millepied présente sa vision du ballet "Roméo et Juliette" avec sa compagnie le L.A. Dance Project à la Seine Musicale. Il l’inscrit dans l’époque, sur la musique de Prokofiev, en transcendant les genres et en utilisant la vidéo pour encore plus de réalisme.

Surplombé par un écran géant, un rectangle rouge sang forme la scène prise d’assaut par des bandes rivales. Les rixes se poursuivent en coulisse filmées en mouvement au plus près des danseurs. Le drame Roméo et Juliette de Shakespeare, Benjamin Millepied l’avait d’abord abordé par un court métrage centré sur deux comédiens. Une expérience qui a débouché sur l’envie de créer un spectacle qui combinerait "théâtre et cinéma en direct, pour créer une narration fluide, une proximité et une intimité avec les danseurs", explique le chorégraphe à Franceinfo.

"Roméo et Juliette" de Benjamin Millepied (JULIEN BENHAMOU)

Juliette est un homme

La vidéo utilisée souvent à outrance au théâtre depuis une dizaine d’années, trouve ici un juste équilibre en utilisant intelligemment les vastes espaces de la Seine Musicale. "Dans la danse la violence est difficile à exprimer, on a essayé de créer quelque chose qui soit vraiment réaliste, viscéral. Je me sers de la caméra notamment pour ça". Un apport de la vidéo remarquable aussi dans certains tableaux : une caméra placée au-dessus de la scène donne l’impression qu’il y a le double de danseurs. Et vus du ciel, ces corps ressemblent à des notes de musique qui prendraient vie sur la partition de Prokofiev.



Roméo ce soir-là est incarné par un magnifique danseur noir, David Adrian Freeland Jr. On cherche Juliette des yeux lorqu’un pas de trois enjoué entre un jeune barbu (Mario Gonzalez) et deux danseuses finit de nous éclairer : le couple d’amoureux maudits est incarné par deux hommes. "Ça me semblait évident, explique Millepied. Aujourd’hui dans mon entourage, en studio, les danseurs ont des orientations sexuelles différentes, ça s’est imposé. Ce n’est pas une revendication, tout simplement ça me semblait normal, naturel. J’ai appris des choses et le public aussi, confronté à quelque chose qu’il n’a pas l’habitude de voir. Il y en a que ça va déranger mais je fais ce qui me semble juste, inspiré".



Mario Gonzales (Juliette) et David Adrian Freeland, Jr. (Roméo) dans une chorégraphie de Benjamin Millepied (JULIEN BENHAMOU)

Ainsi, les combinaisons changent à chaque représentation : les rôles-titres sont incarnés par deux hommes, deux femmes, ou un homme et une femme. D’abord surpris, on est vite convaincus lors d’un pas de deux ardent entre les deux danseurs, filmés sur l’esplanade de la Seine Musicale. Un baiser, des mains qui se nouent, Millepied zoome et dézoome sur le couple.

Un alphabet d'une grande beauté classique