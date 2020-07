Mort de Nicole Thea, danseuse et youtubeuse britannique de 24 ans

La danseuse de 24 ans était enceinte.

La youtubeuse britannique Nicole Thea, dont les vidéos ont fait plus de 5 millions de vues, est décédée à l'âge de 24 ans avec son enfant à naître, a annoncé lundi sa famille sur Instagram.

"A tous les amis de Nicole et ses soutiens, c'est avec une grande tristesse que je dois vous informer que Nicole et son fils qu'elle et (son compagnon) Boga avaient appelé Reign son malheureusement morts samedi matin", annonce sa famille.

La danseuse habitant à Londres chroniquait sa grossesse en postant régulièrement des vidéos. Les dernières en date montraient les coulisses d'une séance photo où elle posait, enceinte de huit mois, dans une baignoire remplie de lait.

Son compagnon Boga, âgé de 20 ans, fait partie de Ghana Boys, un groupe de trois danseurs originaires du Ghana installés à Londres.