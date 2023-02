Le Théâtre du Capitole de Toulouse se sépare de Kader Belarbi, son directeur de la danse qui dénonce "un licenciement expéditif"

Le chorégraphe âgé de 60 ans, ancien danseur étoile, dirigeait le ballet du théâtre-opéra national toulousain depuis août 2012.

À Toulouse, le théâtre du Capitole s'est séparé de son directeur de la danse Kader Belarbi, a-t-on appris dimanche 12 février auprès de Toulouse métropole et de l'intéressé qui dénonce dans un communiqué "un licenciement expéditif" et "un règlement de compte grossier". "Une enquête administrative interne menée au sein du ballet du Capitole a en effet, après avis unanime de la commission consultative paritaire, conduit l'établissement à mettre un terme aux missions de Monsieur Kader Belarbi en tant que directeur de la danse", explique Toulouse métropole, qui exerce sa tutelle sur le théâtre, dans un courriel à l'AFP.



Kader Belarbi, 60 ans, chorégraphe et ancien danseur étoile, dirigeait le ballet du théâtre-opéra national du Capitole de Toulouse depuis août 2012. Il déplore une décision de licenciement "aussi brutale que vexatoire" et se dit "victime d'un règlement de compte grossier dicté par une réelle intention de nuire". Dans son communiqué, il évoque une plainte "aussi tardive qu'incohérente" déposée contre lui auprès du procureur de la République par un "danseur ne faisant plus partie du ballet", sans préciser les faits visés dans cette plainte.

Face aux faits qui lui sont reprochés, il porte plainte "pour dénonciation calomnieuse"

Selon une source proche du ballet, les faits seraient des "actes humiliants", corroborés par plusieurs témoignages. À son tour, Kader Belarbi a déposé une plainte auprès du parquet de Toulouse "pour dénonciation calomnieuse" contre le danseur et contre "ceux qui ont délibérément exploité cette injuste mise en cause".



Selon Yves Sapir, délégué CGT au sein du théâtre du Capitole et, en tant que membre de la commission consultative paritaire, tenu à un devoir de réserve, l'enquête interne a mis en avant des "problèmes de gestion du personnel" de la part du directeur de la danse, des "difficultés interpersonnelles" entre ce dernier et le reste de la compagnie ainsi qu'un problème de gestion des effectifs, le ballet étant sujet à un "très important turn-over".



Né le 18 novembre 1962 à Grenoble, Kader Belarbi a suivi l'école de danse de l'Opéra de Paris avant d'en intégrer le ballet en 1980 et d'y devenir danseur étoile en 1989 à 27 ans. Après sa carrière de danseur, il est devenu chorégraphe et "est l'auteur d'une quarantaine de ballets", selon sa biographie qui demeurait disponible dimanche soir sur le site internet du théâtre du Capitole.