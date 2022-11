"Le lac des cygnes" à hauteur d'enfants au théâtre Mogador

C'est une œuvre iconique du répertoire de la danse classique, Le Lac de Cygnes a vu le jour en Russie au XIXe siècle sous la baguette de Piotr Tchaïkovski. Depuis, le ballet a connu des interprétations au plus près de la partition initiale ou des versions plus modernes.

Avec Mon premier lac des cygnes, le théâtre Mogador de Paris offre, jusqu'au mois de mars 2023, une chorégraphie conçue spécialement pour le jeune public, à partir de 5 ans.

France 3 Ile de France / JL. Serra

Un cygne, un symbole

Pour cette nouvelle adaptation du Lac des Cygnes, Fabrice Bourgeois et Karl Paquette, tous deux officiant à l'Opéra de nationale Paris, mettent en scène une troupe de danseurs professionnels venus du monde entier. Dans le rôle d'Odette, le cygne blanc, ils ont choisi une danseuse ukrainienne. "Je ne suis jamais venue à Paris avant et pour moi c'est vraiment magique. J'espère que je vais pleinement partager ce moment avec le public", confie Anastasia.

Pour créer ce ballet légendaire, Karl Paquette, qui enseigne à l'école de l'Opéra de Paris, a choisi d'anciens petits rats pour constituer sa troupe de dix-neuf danseurs. Une combinaison qui mêle l'expérience et la fougue de la jeunesse. Le résultat promet un spectacle baigné de beauté et de magie. "Je suis en transmission et en même temps je suis avec eux, ça fait partie du process", assure-t-il.

Une version plus courte

Pour pouvoir adapter l'œuvre de Tchaïkovski aux enfants, les metteurs en scène ont réduit l'histoire en deux actes et d'une durée d'une heure vingt au total. Une narration adaptée au jeune public qui permet un accès facilité à l'histoire mythique du Prince Siegfried amoureux d'une femme cygne. "On peut venir en famille, les enfants ont la possibilité de découvrir ce qu'est la danse classique. Ils ressortent émerveillés par ce vrai Lac des Cygnes, tout y est condensé en deux fois quarante minutes", explique Karl Paquette.

"Mon premier lac des cygnes" au théâtre Mogador jusqu'en mars 2023.

Séances à 11h et 14h30

Billets à partir de 25,00 €