Le chorégraphe et danseur Ousmane Sy, figure majeure du hip-hop français, est décédé

Le chorégraphe et danseur, figure majeure du hip-hop français et célèbre dans le monde entier, Ousmane Sy, est mort dimanche 27 décembre à l'âge de 42 ans, a appris France Inter auprès de sa famille. Ousmane Sy, dit Babson ou Baba, est mort des suites d'une crise cardiaque.

Vainqueur de nombreux "battles" [compétition entre rappeurs ou danseurs de hip- hop] internationaux, Ousmane Sy avait notamment remporté le championnat du monde Battle of the Year avec l’emblématique groupe de hip-hop Wanted Posse et quatre fois la rencontre "Juste Debout". Il intervenait régulièrement comme enseignant ou juré de "battle".

En 2007, il avait cofondé avec Yugson le groupe Serial Stepperz et, en 2012, il avait fondé la compagnie ParadoxSal, incarnation de son projet All4House, qu’il développe réellement depuis 2014.

Son style inspiré des danses traditionnelles africaines

Ousmane Sy avait pris en 2019 la direction du Centre chorégraphique national de Rennes, tout en développant ses projets chorégraphiques, notamment au sein du collectif FAIR(E). Sa création "One shot" doit faire l'ouverture, le 9 janvier 2021, du 29e "Suresnes cités danse", festival majeure de la danse contemporaine.

Originaire du Mali, où il est une véritable star, Ousmane Sy a grandi à Antony. Son père, réfugié politique avait fui le Mali. Son style artistique intégrait des mouvements inspirés des danses traditionnelles africaines.