Le Ballet national de Marseille organise une vente exceptionnelle de ses costumes de scène

C'est un événement rare, pour la première fois depuis 50 ans, les costumes du Ballet national de Marseille sortent des réserves pour une vente exceptionnelle. De Roland Petit à (La) Horde, plus de 4000 pièces et accessoires sont accessibles avec des prix allant de 5 à 400 euros. Entre les portants, les amateurs sont émerveillés.

Myrto, qui danse pour la compagnie de (La) Horde, a opté pour des costumes historiques créés pour Roland Petit et Marie-Claude Pietragalla. "Je n'aurais jamais pensé avoir des pièces uniques avec une telle qualité et cette histoire qu'ils portent. C'est une chance incroyable", se réjouit-elle.

Vente des costumes du Ballet National de Marseille jusqu'au dimanche 5 mai 2024 (France 3 Provence-Alpes / L. Bourgoin-Gardner / S. Garat / P. Herve)



Le Lac des Cygnes, l'Ange bleu, Carmen, ou encore Gisèle, autant d'œuvres magistrales du répertoire qui ont ravi les spectateurs de l'opéra de Marseille. Costumière du Ballet national de Marseille depuis 30 ans, Nicole Murru voit partir toutes ces pièces avec un léger pincement au cœur. "J'ai passé ma vie à essayer de les préserver, de les chouchouter, de les restaurer. J'espère que les gens qui les achèteront feront en sorte de bien les conserver également", confie-t-elle.

La seconde vie des trésors

Cette incroyable vente a été initiée par le collectif (La) Horde qui dirige le ballet depuis 2019. Robes en satin, tulle délicat, dentelle fine, vestes, pantalons ou chapeaux, les amateurs pourront dénicher la perle rare. En faisant voyager les costumes et les accessoires à travers le monde, les danseurs souhaitent donner à ce trésor une seconde vie. "Un peu comme une légende urbaine, le vêtement va se re-raconter dans les placards des Marseillais et des Marseillaises et va prolonger l'histoire du ballet, on trouve ça hyper poétique", assurent Jonathan Debrouwer et Arthur Harel, membres du collectif.

Les bénéfices de la vente seront reversés pour aider les jeunes artistes de la région.

Les costumes invendus seront donnés à des écoles de danse, des associations de soutien aux migrants ou à Emmaüs.

Vente des costumes du Ballet national de Marseille au 20 boulevard de Gabès.

Samedi 4 mai 2024 de 12h à 20h

Dimanche 5 mai 2024 de 12h à 17h