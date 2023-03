La compagnie québécoise Machine de Cirque jongle entre gags et haute voltige à la Maison de la danse de Lyon

Humour, acrobaties, performance musicale, la compagnie québécoise Machine de Cirque débarque sur scène à la Maison de la danse de Lyon avec son spectacle éponyme.

Sur scène, six artistes se meuvent avec agilité, sans cesse en équilibre dans un environnement industriel. Un musicien bat la cadence, les corps et les esprits s'alignent. Le spectacle Machine de Cirque de la compagnie québécoise éponyme repose sur une trame narrative simple : dans un monde post-apocalyptique des hommes tentent de conserver une part d'humanité. En fond de scène l'échafaudage sera tour à tour décor, mur d'escalade et plus encore. Quilles, balançoires et même serviettes de bain servent de base à des saltimbanques qui remettent sans cesse en jeu leur maitrise, sans filet. Du rire souvent et de la grâce, notamment lorsqu'un des équilibristes s'empare d'un vélo pour le faire danser.

La compagnie québécoise est née il y 10 ans et intègre régulièrement de jeunes acrobates. Le spectacle Machine de Cirque voyage depuis des années dans le monde entier avec le même succès. "Je trouve que le cirque regroupe plein de choses, l'acrobatie, l'humour, la danse et la poésie. Ce spectacle-là mélange tout et c'est ce qui fait je pense que les gens aime le voir", avance Laurent Racicot, acrobate spécialisé dans les anneaux chinois.

Précision et improvisation

La musique du spectacle, jouée en live sur une batterie hybride, apporte rythme et fantaisie aux chorégraphies. Le tout est très précis, voire millimétré, mais la discipline nécessite de composer continuellement avec des brides d'improvisation, notamment dans la musique. "Je suis là, je réagis et je suis sensible et eux sont sensibles à ma musique, confie Fred Lebrasseur, musicien et co-fondateur de Machine de Cirque. Si un soir, je décide d'aller un peu plus dedans, ils vont sentir cela et me suivre. Même si notre spectacle est très calé, il y a une liberté d'improvisation."

"C'est une discipline vivante, quand on jongle, on ne sait pas toujours ou vont partir les quilles, cela nous permet de rester dans le moment présent" Fred Lebrasseur musicien et co-fondateur de Machine de Cirque.

De la haute voltige poétique et complice à voir à la Maison de la danse de Lyon jusqu'au 22 mars et en tournée dans toute la France.

