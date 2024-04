La chorégraphe Blanca Li choisie à la tête de la Villette

Aux commandes de l'établissement public, la chorégraphe, danseuse, réalisatrice et comédienne Blanca Li compte "conforter la place de la jeunesse" et "des populations les plus éloignées de la culture".

La chorégraphe franco-espagnole Blanca Li sera la nouvelle présidente de l'établissement public du parc et de la Grande halle de la Villette, à Paris, a annoncé le ministère de la Culture dans un communiqué vendredi 19 avril.

Dans un premier temps, Blanca Li a été nommée membre du conseil d'administration de l'établissement par la ministre de la Culture, Rachida Dati, précise le communiqué, "en vue de (sa) nomination par le président de la République à la présidence de l'établissement public sur proposition du conseil d'administration."

Plus de création numérique et d'arts urbains

"Fidèle aux grands marqueurs qui font la renommée artistique et le succès populaire du parc et de la Grande halle de la Villette", la chorégraphe, danseuse, réalisatrice et comédienne, âgée de 60 ans, "a l'ambition d'ouvrir davantage la programmation à la création numérique, à la mode ainsi qu'aux arts urbains et en particulier le hip hop", indique le ministère. Elle a aussi pour projet de "conforter la place de la jeunesse" et "des populations les plus éloignées de la culture".

Celle qui a chorégraphié et mis en scène des ballets, des opéras et des comédies musicales, réalisé trois longs métrages et collaboré avec de grands noms du cinéma, de la musique et de ka mode (Pedro Almodovar, Daft Punk, Paul McCartney, Beyoncé, Jean-Paul Gaultier, Chanel...) était directrice des Teatros del Canal à Madrid jusqu'à décembre. A la tête de la Villette, Blanca Li succède à Didier Fusillier, nommé président de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais fin août.

Julien Bargeton à la Cité de l'architecture et du patrimoine

Dans un communiqué distinct, le ministère a aussi annoncé la nomination de Julien Bargeton en tant que président de la Cité de l'architecture et du patrimoine, à Paris, qui comprend notamment un musée, une bibliothèque et un centre d'archives.

Âgé de 51 ans, Julien Bargeton a été membre du Parti socialiste puis de La République en marche, membre du Conseil de Paris de 2017 à 2020, sénateur de Paris de 2017 à 2023 et vice-président de la commission culture. Il est conseiller régional d'Ile-de-France depuis juillet 2021. Il succède à Catherine Chevillot, en place entre 2021 et 2024.