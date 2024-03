"De la rue aux Jeux Olympiques", l'ascension incroyable de la troupe hip-hop du Pockemon Crew

Le breakdance va faire son entrée aux JO de Paris 2024. Une consécration qui a conforté le Pockemon Crew dans son envie de relater l’histoire du hip-hop sur scène. À l'occasion de ce grand événement populaire et sportif, le tout nouveau spectacle de la troupe, intitulé De la rue aux Jeux Olympiques, raconte l’épopée d’une culture qui mélange les styles et transforme les danses. Tout comme les valeurs de l'olympisme, le hip-hop prône l'universalité et le respect. Une occasion en or pour les danseurs de hip-hop de partager leur discipline avec les spectateurs. La prochaine étape de la tournée de Pockemon Crew mènera les artistes dans leur région d'origine, à Vénissieux du 26 au 29 mars.

Après 23 ans de pratiques artistiques, de la rue au théâtre, les danseurs de la compagnie retracent les grands moments de ce mouvement culturel et artistique apparu aux États-Unis au début des années 70. La performance et le dépassement de soi sont au cœur de leurs motivations. Mais au fil des ans, la troupe a su s’affranchir des prouesses purement techniques, pour évoluer vers l’artistique. "Nous, on vient du milieu de la compétition et on est dans la création. On a l'ADN des deux, la plupart des artistes en plateau font encore de la compétition", assure Riyad Fghani, chorégraphe et directeur artistique du Pockemon Crew.

Nouveau spectacle des Pokemon Crew, de la rue aux Jeux Olympiques (France 3 Rhone-Alpes / S. Adam / B. Millaud / O. Bodson / C. Rigollet)

Le Pockemon Crew a débuté son histoire, comme beaucoup de jeunes Lyonnais passionnés de hip-hop, sur le parvis de l'Opéra de la cité des Gaules. C'était il y a presque trente ans, en 1996. Au tout début, ils n'étaient que cinq. Puis peu à peu, la troupe s'est étoffée, et a gagné en cohérence et visibilité. En 1999, à l’occasion d’un battle organisé à Grenoble, huit danseurs décident de s’y présenter sous le nom de "Pockemon Crew", en référence au dessin animé japonais. Vient alors la reconnaissance dans les institutions. Aujourd'hui, la compagnie se produit dans le monde entier, elle est encore la plus titrée dans le circuit des battles.

Le passage des années n'a fait que renforcer les valeurs d'origines de la compagnie. Le collectif, l'héritage et la transmission aux nouvelles générations sont au coeur de la démarche de création des chorégraphes et des danseurs.

Aujourd’hui c’est une mosaïque d’itinéraires, de personnalités, des garçons et des filles, toujours force de proposition. "Ils sont totalement ouverts, assez curieux et ils ont beaucoup de références, je pense qu'ils sont un peu plus ouverts culturellement", constate Riyad Fghani.



Les spectacle "De la rue aux jeux olympiques" a déjà conquis le coeur du public, il se poursuit en tournée jusqu'en juin dans plusieurs villes de France. Les six danseurs du "Pockemon Crew" se produiront sur la scène du théâtre de Vénissieux (Rhône) du 26 au 29 mars.