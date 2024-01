Au festival de hip-hop Suresnes Cités Danse, des lycéens font leur première expérience sur scène

Les élèves de la section hip-hop du lycée Turgot à Paris sont à l'honneur du festival de danses urbaines et contemporaines Suresnes Cités Danse. Ils participent au spectacle "Mandala 2.0" de la chorégraphe Jann Gallois, une pièce qui met en avant la force du collectif et la vigueur de la jeunesse.

Des cordes ondulatoires, des haltères et autres appareils de musculation et d'adresse, la section hip-hop du lycée Turgot de Paris dans le 3e arrondissement, c'est d'abord ça : des entraînements intenses et une discipline quotidienne dans le gymnase de l'établissement scolaire. Cette formation unique en France mêle les cours classiques de mathématiques ou de français en journée avec des cours de danse urbaine le soir à partir de 17 heures. La danse est une matière qui compte évidemment pour le bac.

La danse au quotidien

"Moi je viens d’Allemagne, de Berlin et j’ai jamais vu un truc comme ça, confie Lotti Thomas, élève de la section hip-hop. Comment c’est possible en fait de mélanger les cours et la danse d’une manière si proche et de vraiment l’intégrer dans le quotidien", s'étonne-t-elle.

Les lycéens de Turgot invités au Suresnes Cités Danse Les lycéens de Turgot invités au Suresnes Cités Danse - (France 3 Paris-Ile-de-France) La passion a un prix. Le planning des lycéens est très chargé. Parmi les cinquante élèves de la section, une vingtaine participe à la nouvelle création de Jann Gallois, invitée par le festival Suresnes Cités Danse. Mandala 2.0 est un hymne à la jeunesse et à la puissance du collectif. C'est aussi un défi pour les élèves qui font leurs premières armes dans le milieu professionnel.

"On a beaucoup de cardio, c’est très physique", explique Lotti Thomas entre deux répétitions, le visage rougi par l'effort. "Des fois on peut se perdre dans le côté répétitif", témoigne de son côté Salma Kichenapanaidou, autre élève de la section hip-hop.

La chorégraphe Jann Gallois confirme. "C’est assez énorme, dit-elle. C’est vrai que quand on est professionnel, il y a plein de réflexes qu’on a intégrés. Quand on démarre en tant que jeune danseur dans le milieu professionnel, il faut prendre le temps de tout s'accaparer, tous ces petits réflexes, après, qui deviennent automatiques."

Après le travail viennent la récompense en public et le plaisir de partager la scène avec de grands noms de la danse urbaine. Le spectacle Mandala 2.0 est à l’honneur de Suresnes Cités Danse, un rendez-vous incontournable de la danse hip-hop.

Mandala 2.0 - chorégraphie et mise en scène de Jann Gallois

Samedi 20 janvier 2024, 20h30 et dimanche 21 janvier 17 h, Salle Jean Vilar, Suresnes