Annie Cordy a partagé toute sa vie sa joie de vivre : aujourd'hui ses chansons sont sur toutes les lèvres

Dans les rues, ses chansons sont aujourd’hui sur toutes les lèvres. La joie de vivre et l'humour d'Anny Cordy étaient connus et appréciés de tous. "Le rire, c’est une thérapie. Si vous saviez comme c’est beau, et comme je suis fière d’être une rigolote", disait-elle d'ailleurs. Élevée dans la musique par une maman mélomane, Annie Cordy commence la danse à l'âge de 8 ans. Repérée dans un cabaret à Bruxelles, elle devient ensuite meneuse de revue du Lido, à Paris. Le début d’une longue carrière…

Une vie de spectacle

Dans la chanson, elle rencontre un immense succès avec des titres comme Tata Yoyo, Cho Ka Ka O ou encore La Bonne du curé, qui devient son plus grand tube en 1975. . Elle s'essaye aussi au cinéma et partage l’affiche avec les plus grandes stars de l’époque, Bourvil et Luis Mariano. Pour l’homme de sa vie, elle renonce à faire carrière aux Etats-Unis. Pour le plus grand bonheur des Français, qui le lui rendront bien en lui restant fidèle tout au long de sa carrière.

Le JT

Les autres sujets du JT