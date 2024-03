À Annecy, le chorégraphe Saïef Remmide revient avec "Complex-Us", une nouvelle création tout en hauteur

Le chorégraphe annécien Saïef Remmide propose "Complex-Us", un spectacle qui mêle danse, cirque, et arts martiaux, au sol et dans les airs.

Quatre danseurs ancrés au sol. Avec, au-dessus d'eux, une structure qui les appelle à s'élever. Cette structure, c'est un agrès imaginé et fabriqué spécialement pour la chorégraphie Complex-Us, la nouvelle création de Saïef Remmide. Un véritable défi pour les interprètes.

Ce spectacle signé du jeune chorégraphe annécien Saïef Remmide explore son sujet de prédilection, le lien entre les êtres : "Il y a une espèce de réciprocité qui nous met en rapport les uns envers les autres dans la société. C'est nous par rapport à l'environnement. Nous, par rapport au vivant. Et c'est ce phénomène d'interdépendance que je veux traiter cette pièce".

En latin, "complexus" fait référence à l’action d’étreindre, d’embrasser, d’entourer. Sur scène, tous les artistes doivent trouver un nouvel équilibre : "Nous, sur la structure, on essaie de travailler avec différentes consignes, la première, c'est la lenteur. Puis, on essaie de poser nos appuis sur ce que nous offre la structure", explique l'une des danseuses, Tiare Salgado.

Issus d'horizons différents, du cirque à la danse jusqu'aux arts martiaux, les interprètes font dialoguer leurs disciplines. Une création envisagée comme une véritable expérience pour Antoine Deheppe, circassien : "On met plusieurs acteurs en présence les uns avec les autres. Et chacun, avec leurs savoir-faire respectifs, va se contaminer et créer quelque chose de nouveau. On a joué ce rôle d'acteurs à notre endroit au mieux de ce qu'on pouvait donner".

Après onze semaines de travail et de recherches en résidence, le spectacle sera présenté à Bonlieu, scène nationale à Annecy, avant Échirolles en avril et Chambéry en mai prochain.