"Moi aussi je suis Barbara", un spectacle drôle et grinçant qui rend hommage à la longue dame en noir

La pièce musicale met en scène la comédienne Pauline Chagne dans le rôle d'une Barbara fantasmée. Elle est jouée sur la scène du studio Hébertot à Paris jusqu'au 2 avril 2023

Une table en Formica, un papier peint psychédélique, des personnages déjantés, des répliques qui fusent et la bande-son de Barbara, le décor est posé. Nous sommes quelque part en France dans les années 1970. Une jeune fille rêve d'échapper à sa famille dysfonctionnelle. Et c'est par la musique de sa chanteuse préférée qu'elle va rentrer dans la peau de son idole.

Ce rêve, c'est aussi celui de la jeune comédienne Pauline Chagne. Aidée par le dramaturge Pierre Notte et le metteur en scène Jean-Charles Mouveaux, elle donne vie à Moi aussi je suis Barbara au Studio Hébertot à Paris. Un délice aigre-doux où il est question de mensonge, d'aveuglement et de solitude.

Une ressemblance frappante

Quelques heures avant de monter sur scène, Pauline Chagne se prépare dans l'intimité de sa loge. Avec un brin de maquillage et quelques apparats, la comédienne se transforme en quelques minutes. Yeux de biche soulignés de noir, coupe à la garçonne, la voici aussi ressemblante que Barbara. "Il y a des gens qui sont en larmes comme les happy-few de Barbara qui l'ont vue 100 ou 200 fois et qui lui disent: on l'a revue ce soir", confie Pierre Notte, auteur en 2005 de la pièce Moi aussi je suis Catherine Deneuve.

C'est d'ailleurs ce texte qui a donné envie à Pauline Chagne d'imaginer d'autres aventures à la famille abandonnée par le père. Après Geneviève qui se rêvait en Catherine Deneuve, voici la petite sœur qui se prend pour Barbara. Un moyen de tourner le dos à la médiocrité de sa vie.

Grâce aux chansons de son idole, la jeune fille sauve sa peau le temps d'un rêve. Mais que l'on ne s'y trompe pas, Moi aussi je suis Barbara n'est en rien un énième biopic sur l'autrice de L'Aigle noir. "Ce prisme qu'offre cette pièce permet d'aller très loin dans l'imitation et l'incarnation de Barbara", explique la comédienne.

De l'Eurovision à Barbara

Pour les amateurs de musique et du concours de l'Eurovision, le talent de Pauline Chagne n'est plus à prouver. La jeune harpiste a en effet été sélectionnée pour représenter la France de la célèbre compétition en 2022. Si elle pratique la harpe depuis son enfance, la jeune instrumentiste voue une véritable passion pour la comédie musicale. À la sortie du conservatoire, elle décide donc de s'inscrire au cours Florent pour apprendre l'art de l'interprétation théâtrale. C'est ainsi qu'elle découvre le texte de Pierre Notte Moi aussi je suis Catherine Deneuve.

Cette chronique sociale émaillée d'humour et de liberté lui donne envie d'adapter l'histoire avec le répertoire de la chanteuse Barbara. Au-delà de la ressemblance physique et vocale avec la longue dame brune, il y a aussi cet impétueux désir de vivre. "La femme que j'ai envie d'être pour le monde c'est quelqu'un de fort, de libre et de sensible qui a aussi ses failles et Barbara elle a tout ça", assure-t-elle.

"Moi aussi je suis Barbara" de Pauline Chagne et Pierre Notte au Studio Hébertot jusqu'au 2 avril 2023. Tarifs : 30 € et 20 €