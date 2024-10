Culture : les comédies musicales pour tous

Gignac fait sa comédie musicale. Une comédie intergénérationnelle qui existe depuis plusieurs années. Les Gignacois se mettent en scène.

Mon idée pour la France c'est de faire travailler pendant un an une centaine de bénévoles et créer une comédie musicale qui est jouée pendant une semaine et toute la population est au rendez-vous. La foule des grands jours devant le théâtre de Gignac (Hérault). Ce soir, on joue pour la sixième et dernière fois, le spectacle annuel qui brasse sur scène tous les milieux sociaux et les générations, les anciens comme les nouveaux dans la ville.

Une metteuse en scène à la baguette

Dans les coulisses, les danseurs, ils sont plus de 70, se préparent. Avant le lever de rideau, les 23 acteurs se concentrent sous la houlette d'Edmonde, 70 ans, metteuse en scène. Le spectacle est une succession de saynètes au ton humoristique, toutes écrites par la troupe.

