Au Festival de Sarlat, une comédie musicale sur la condition féminine dans une maison close ravit le public

Le Festival des jeux du théâtre de Sarlat célèbre ses 70 ans. Après Avignon, c’est le plus vieux festival de théâtre de France. Il se déroule entièrement en plein air dans différents lieux de la ville. Sur la grande scène installée sur la place de la Liberté en plein cœur de la cité périgourdine, les spectacles vont se succéder chaque soir jusqu’au 3 août. Parmi les premiers spectacles cette semaine : La Crème de Normandie, une comédie musicale sur la condition féminine au cœur d’une maison close en 1900. Une pièce montée fin 2021 au Théâtre André Malraux de Rueil-Malmaison.

France 3 Aquitaine : B. Lasseguette / P. Tinon / S. Giraud

L'ombre de Labiche et Feydeau

Sur scène, onze comédiens-chanteurs et deux musiciens plonge les 600 spectateurs dans l’univers fantaisiste et digne des vaudevilles des deux auteurs, Milena Marinelli et Hervé Devolder.audevilles d’Eugène Labiche et de Georges Feydeau. Une pièce enlevée, drôle, exaltante, mais au propos beaucoup plus sérieux. "Une maison close en 1900, c’est joyeux, c’est festif, c’est spectaculaire, c’est très théâtral, mais si on tourne le regard vers la condition des femmes, c’est épouvantable ce qu’il se passe dans les maisons closes", raconte Hervé Devolder, qui signe aussi la musique et la mise en scène.

L’histoire : En 1902, Philidor Fromentelle, fabricant de bougies à Elbeuf, possède en secret de sa pieuse épouse, une maison de plaisirs : La Rose Éclose. C’est alors qu’il apprend la visite dans la région d’un richissime bienfaiteur qui consacre ses millions à la cause des orphelins. Caressant l’espoir de récolter quelques fonds, il va tenter de déguiser sa maison close en orphelinat pour jeunes filles avec la complicité de ses pensionnaires. Mais lorsque sa femme apprend l’existence de cette pieuse institution, elle débarque de manière intempestive dans les lieux pour assouvir ses pulsions caritatives, mais les clients continuent à défiler…

70e Festival des jeux du théâtre de Sarlat en Périgord – Jusqu’au 3 août 2022 – Programme complet sur le site officiel – Renseignements et réservations au 05 53 31 10 83.