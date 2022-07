À Saint-Malo, une comédie musicale rend hommage à Robert Surcouf, le roi des corsaires

Qui n'a jamais rêvé de vivre les aventures d'un corsaire au grand cœur ? Avec la comédie musicale Surcouf, roi des corsaires, le producteur malouin Charles Tharaux réalise son rêve. Il embarque dans son aventure une troupe d'artistes passionnés par le héros de la cité corsaire et par ce genre artistique.

Le spectacle est programmé jusqu'au 6 août 2022 au Palais du Grand Large de Saint-Malo.

France 3 Bretagne / K. Veillard / V. Bars / L. Tafforeau / H. Tiercelin

Un spectacle virevoltant

À quelques heures d'entrée en scène, comédiens, chanteurs et danseurs se préparent dans les loges. Après plusieurs années en gestation, le spectacle prend enfin vie. Les dix-huit artistes attendaient ce moment avec impatience, mais le trac est quand même là. "On a eu trois jours sur le plateau donc c'est très intense", rapporte Cédric Chupin l'interprète de Surcouf.

Durant une heure quarante-cinq, les décors défilent au rythme de la vie du héros malouin. Vingt-cinq chansons narrent ses aventures, de sa plus tendre enfance au pensionnat jusqu'à ses plus grandes conquêtes en mer et son histoire d'amour avec Marie-Catherine Blaise de Maisonneuve. "J'ai hâte que ça commence car c'est vraiment un grand spectacle, c'est super beau et on va prendre du plaisir", se réjouit le jeune Néo de onze ans qui joue Surcouf enfant.

Raconter l'histoire de Surcouf

Surcouf, roi des corsaires, est une histoire librement inspirée de la vie trépidante et romanesque du grand marin Robert Surcouf. "Il y a tellement de choses qu'il a fallu faire des choix car on ne pouvait pas tout raconter", précise Maëlle le Tersec, metteur en scène et co-créatrice du spectacle.

À la fin du 18e siècle, la guerre de course fait rage. ​Les Français livrent de terribles batailles contre les Anglais qui déploient une flotte nombreuse et puissante pour les empêcher de mener commerce et protéger leurs voies de communication sur la grande route des Indes.

La population française est menacée d’une terrible famine. ​Un jeune homme, génie de la mer et fin stratège, va embrasser la carrière de marin et détrôner les Anglais de leur suprématie maritime, faisant frémir, de Londres à Calcutta, tous les navires ennemis de la France. Il est malouin et s'appelle Robert Surcouf. Une fierté pour le producteur CharlesTharaux. "Moi je suis Malouin et en revenant ici j'ai ressenti le désir de créer une comédie musicale à Saint-Malo pour les Malouins et pour les visiteurs sur le roi des corsaires", raconte-t-il.

"Surcouf, roi des corsaires", comédie musicale jouée jusqu'au 6 août 2022 au Palais du Grand Large de Saint-Malo.

20H30 mercredi, jeudi, vendredi 15h00 et 20h30 le samedi

Tarifs : de 20 à 60€