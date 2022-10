A la Comédie-Française, Denis Podalydès incarne un "Roi Lear" teigneux et pathétique dans la mise en scène de Thomas Ostermeier

Cela peut paraître étonnant mais Le Roi Lear n’avait jamais été représenté depuis deux siècles à la Comédie-Française. Et c’est donc dans la version de Thomas Ostermeier, metteur en scène iconoclaste, que le souverain fait ses premiers pas dans la grande maison. Car ce n’est pas une surprise, Ostermeier nous livre son Lear, prenant des libertés avec cette tragédie sur la soif du pouvoir et la transmission, soutenu par la nouvelle traduction d’Olivier Cadiot.



Sa cinquième mise en scène d’une pièce de Shakespeare (parmi lesquelles Richard III et La Nuit des rois, déjà au Français en 2018), Thomas Ostermeier la situe dans un beau et inquiétant paysage de lande voilé de brume. Avec, uniquement pour symboliser d’autres lieux, un cadre lumineux qui représente le château de Lear puis de ses filles, et un écran vidéo en forme de bannière où s’incruste une impressionnante tempête. Deux trompettistes annoncent les apparitions royales et jouent une partition musicale qui mêle compositions baroques et contemporaines. Comme pour La Nuit des rois, une passerelle relie la scène à l’orchestre où les acteurs viendront prendre le public à partie à plusieurs reprises.

Denis Podalydès dans le "Roi Lear" (JEAN-LOUIS FERNANDEZ)

Lear vieillissant expose son projet à la salle : abdiquer et léguer la part la plus vaste de son royaume à celle de ses trois filles qui lui vouera l’amour le plus profond. Seule la benjamine, sa préférée, refuse, déclenchant l’ire de son géniteur et sa répudiation.





"Un Roi Lear" proche du "Roi se meurt" de Ionesco