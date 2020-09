Le cirque Arlette Gruss reprend la route avec un nouveau spectacle, sur fond d'incertitude

Après six mois d’arrêt pour cause de Covid, le cirque Arlette Gruss a repris la route et présente son nouveau spectacle. Une reprise sur fond d’inquiétude liée à l'évolution de la pandémie.

Avec ses 140 salariés, sa centaine de véhicules et son célèbre chapiteau cathédrale, le cirque Arlette Gruss est une énorme machine. Une machine qui reprend vie après six mois d’interruption et de confinement dans la Sarthe. Le cirque entame ce 23 septembre à Aix-les-Bains une grande tournée avec son nouveau spectacle ExcentriK qui le mènera dans une vingtaine de villes jusqu’en mai 2021. Si le virus ne vient pas jouer les trouble-fête…

Rassurer le public

C’est la grande inconnue de cette reprise pour les circassiens : les spectateurs seront-ils au rendez-vous ? En tout cas sous le chapiteau, tout a été fait pour les rassurer et respecter le protocole sanitaire. Jauge ramenée de 2 000 à 1 200 places seulement, six entrées pour éviter que les spectateurs ne se croisent trop, gel hydroalcoolique à disposition, billets scannés et non plus déchirés et enfin port du masque obligatoire.

Malgré cela, personne ici ne sait si la tournée pourra aller à son terme, ou si des dates devront être annulées en fonction de la circulation du virus dans les prochaines semaines. "C’est ma plus grande inquiétude. D’avoir dû remettre tout ça sur la route alors que dans un mois ou deux on sera peut-être obligés de rentrer à la maison", précise, fataliste, le directeur général Gilbert Gruss. Une nouvelle mise à l’arrêt pourrait être fatale pour le cirque Arlette Gruss qui a enregistré plus d’un million d’euros de pertes depuis le début de la crise sanitaire.

"ExcentriK", le nouveau spectacle du cirque Arlette Gruss (Cirque Arlette Gruss)

ExcentriK - Cirque Arlette Gruss

- Aix-les-Bains du 23 au 27 septembre

- Grenoble du 1er au 4 octobre

- Annecy du 8 au 11 octobre

Suivront Nancy, Troyes, Amiens ou encore Paris. Informations et réservations sur le site du cirque.