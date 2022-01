"Comment le vent vient à l'oreille" : à Boulazac, la capitale du cirque contemporain, une nouvelle création mêlant acrobaties et musique

"Comment le vent vient à l'oreille" : ce spectacle mêlant cirque et musique est présenté sous chapiteau jusqu'au 29 janvier. Un vent d'audace et de liberté souffle sur la ville de Boulazac, en Dordogne, devenue une référence en création contemporaine.

Un vent d'audace souffle sur Boulazac, en Dordogne, avec "Comment le vent vient à l'oreille", un concert cirquesque sous chapiteau. Un show inédit avec 24 musiciens mis en espace et en mouvement autour du concept de la bascule. Pas seulement le déséquilibre physique, mais le moment où les règles changent : ce qui était impossible devient possible.

Accrochés, suspendus au travers du chapiteau, les musiciens semblent échapper aux lois de la physique et de la gravité sans pour autant perdre une note. Une nouvelle création signée Yann Ecauvre, fondateur du cirque Inextremiste et habitué de l'art du déséquilibre. Son spectacle est présenté dans le cadre du Festival du Bleu en hiver.

Donner du frisson, pour des musiciens, ce n'est pas forcément leur fonction première, alors il y a du travail pour trouver une cohérence Yann Ecauvre Metteur en scène

Boulazac capitale du nouveau cirque

C'est au sein du village Cirque de l'Agora de Boulazac que les musiciens de jazz et circaciens ont depuis le début de l'année, concocté et répété Comment le vent vient à l'oreille avant d'être présenté au public du 27 au 29 janvier 2022. Un lieu de résidence et de création située dans la plaine de Lamoura, tout près de Périgueux, pour les artistes et metteurs en scène.

La ville de Boulazac en Dordogne, qui accueille aussi une école des arts du cirque, est devenue le lieu de référence où l’on découvre ce qui se fait de plus moderne en France et en Europe en termes de cirque contemporain. Ce projet de village-cirque financé par les collectivités territoriales a germé dans les années 90. C'est désormais ici que se créent des spectacles qui vont voyager dans toute l'Europe.

"Comment le vent vient à l'oreille" - Sous le chapiteau Plaine de Lamoura à Boulazac. Jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 janvier à 20h