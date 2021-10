À Auch, le grand festival du cirque actuel ouvre son chapiteau

Spectacles, ateliers, rencontres... La 34e édition du festival de cirque actuel rassemble professionnels et amateurs des arts circassiens à Auch. L'événement est organisé par le CIRCa, qui accueille toute l'année des artistes en résidence pour soutenir la création.

Grand rendez-vous des professionnels des arts circassiens, la 34e édition du festival CIRCa d’Auch, dans le Gers, bat son plein depuis le 21 octobre et jusqu’au 30. Après deux années marquées par la crise du Covid et les restrictions dans le monde du spectacle, c’est l’occasion pour les artistes de montrer leurs créations. Étudiants en école de cirque, compagnies, artistes en résidence, professionnels et curieux sont rassemblés pour deux semaines de spectacle.





Reportage de France 3 Midi-Pyrénées : C. Romain / M. Bazerque / A. Amsili / R. Castillo

Vendredi 22 octobre, c’était l'une des premières apparitions sur scène des étudiants de l'Esacto Lido, l'école supérieure des arts du cirque Toulouse-Occitanie. Le festival fournit à ces artistes en devenir une importante vitrine pour présenter leur travail. "On sait qu’à CIRCa il y a beaucoup de professionnels", détaille Aurélie Vincq, secrétaire générale de l’Esac Lido. "Beaucoup de gens vont venir demain et après-demain [samedi 23 et dimanche 24 octobre], donc c’est un moment important pour eux".

Soutenir les artistes du cirque

Le CIRCa est l'un des treize pôles nationaux du cirque en France. Ici, tout tourne autour de l’art circassien. Le centre accueille toute l'année des artistes en résidence. Six appartements sont mis à disposition. "Au total, cela représente 36 couchages pour héberger les artistes", explique Laure Baqué, secrétaire générale du CIRCa.

Des infrastructures, salles ou chapiteaux, sont prêtées aux compagnies tout au long de l'année. Un soutien matériel auquel s'ajoute une aide financière. Les artistes peuvent ainsi se focaliser sur la création. Une belle opportunité, notamment pour les petites compagnies.

Des ateliers d'initiation

"Au début les artistes viennent nous présenter un dossier, ils nous exposent une idée. Si on s’engage avec eux, ce sont des projets qu’on va suivre sur deux ou trois ans et qui vont ensuite être diffusés pendant le festival", avance Stéphanie Bulteau, directrice du CIRCa. Chaque année, le centre accueille une trentaine de compagnies en résidence dans ses locaux occitans.

Le festival CIRCa, c’est aussi des expositions, des manèges, des rencontres avec les artistes… Jusqu’au 29 octobre les pratiquants amateurs pourront même tenter l’aventure et présenter un numéro, à l’occasion de scènes ouvertes. Et pour les néophytes, des ateliers d’initiations aux arts du cirque sont proposé pour les petits et grands.