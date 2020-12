À Grenoble, le magicien Kevin Micoud "ne fait pas faire disparaître le Covid" mais veut "redonner le sourire au public"

Récemment récompensé aux Mandrakes d'or, le festival international des illusionnistes crée en 1990, Kevin Micoud est un prestidigitateur et mentaliste grenoblois. Heureux d'avoir décroché l'Oscar de la magie à l'occasion de la 31e cérémonie, comme tant d'autres artistes dans sa catégorie, il est à l'arrêt depuis des mois, coronavirus oblige.

"Aujourd'hui, on me dit 'alors le mentaliste, on a pas prévu la pandémie ?' 'Alors le magicien, on peut pas faire disparaître le virus ?'"