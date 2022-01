EN IMAGES. Molière au cinéma : six acteurs qui ont interprété le dramaturge français sur grand écran

"L'Avare", "Le Bourgeois Gentilhomme" ou encore "Les Fourberies de Scapin", plusieurs pièces de Molière ont été adaptées au cinéma. Mais le dramaturge a lui aussi été incarné par différents acteurs, en premier ou second rôle. Gros plan sur six comédiens qui ont interprété Jean-Baptiste Poquelin sur grand écran.

Le comédien et dramaturge français Jean-Baptiste Poquelin, connu sous le nom de Molière, vit au XVIIe siècle. Grand favori du jeune roi Louis XIV, il conçoit pour lui de nombreux spectacles et travaille avec les plus grands chorégraphes et musiciens de son époque (dont un certain Jean-Baptiste Lully). Aujourd'hui encore, les pièces de Molière sont très souvent jouées dans les théâtres, dans des versions classiques ou contemporaines. Mais le cinéma s'est lui aussi emparé du personnage dans différentes fictions. Si Laurent Tirard l'a mis au coeur de son film Molière, Sacha Guitry n'en a fait qu'un personnage secondaire de son long-métrage Si Versailles m'était conté. Revenons ensemble sur six acteurs qui ont incarné le grand dramaturge.