La bande dessinée "Molière, l'impromptu de Pézenas" raconte la vie de l'illustre dramaturge dans l'Hérault

Pour l'anniversaire des 400 ans de la naissance de Molière, une petite maison d'édition de l'Hérault, Aldacom, vient de sortir un album consacré au célèbre dramaturge. Intitulée Molière l'impromptu de Pézenas, cette bande dessinée signée Olivier Cabassut et Benoît Lacou raconte le séjour de Molière dans cette petite ville de l'Hérault. L'occasion pour les auteurs de l'ouvrage de faire aimer l'auteur de Tartuffe ou du Malade imaginaire aux plus jeunes.

La bande dessinée à ceci de particulier qu'elle a plusieurs niveaux de lecture et surtout elle est accessible au plus grand nombre. Tout ce qui peut intéresser les plus jeunes à aimer Molière, c'est ça de gagner.