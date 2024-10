Loft Story, c'était en 2001 et c'était la première émission de téléréalité en France. Elle a eu l'effet d'un raz-de-marée. Aujourd'hui, la série "Culte" raconte ce qu'il se passait devant les caméras mais aussi derrière. Brut est allé sur le tournage à la rencontre des acteurs, scénaristes et réalisateurs.

Selon Nicolas Slomka, co-scénariste de Culte, "On a eu l'impression à cette époque-là que la France s'arrêtait et qu'il fallait absolument regarder Loft Story pendant ces 11 semaines. Ces 11 semaines, tout le monde ne parlait que de Loft Story en France." Matthieu Rumani ajoute que même les journaux télévisés de France 2 et France 3 couvraient l'actualité brûlante de Loft Story sur M6, tellement le phénomène était incontournable. "Ça a fait la une du Monde... Loana, la gagnante, a fait plus de couvertures que Lady Di," souligne-t-il.

Les jeunes se reconnaissaient dans les candidats très jeunes de l'émission, tandis que leurs parents y voyaient une fenêtre ouverte sur la jeunesse pour mieux comprendre leurs enfants. C'était "un premier confinement" avant l'heure, explique Louis Farge, réalisateur de Culte.

L'authenticité des premiers candidats

Une particularité de Loft Story était l'authenticité des candidats selon Matthieu Rumani: "Ils ne savaient pas qu'ils allaient devenir célèbres et ne savaient même pas ce qu'il fallait faire pour intéresser la caméra. Il y avait une forme de pureté totale, c'étaient des gens de la vie civile qui ne voulaient pas la lumière."

Cette authenticité s'est perdue dès la saison suivante selon lui: "À partir de la saison 2 de Loft Story, de la Star Academy, c'étaient des gens qui savaient qu'ils allaient devenir des stars et qui le voulaient. On change tout de suite de personnalités."