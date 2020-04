Une suite à la série culte The Wire se prépare, révèle son co-scénariste George Pelecanos

Dans le magazine Society, l'écrivain et co-scénariste de la série George Pelecanos révèle qu'un nouveau projet sur la ville de Baltimore est en préparation "avec tous les acteurs" de la série The Wire.

C’est une sacrée nouvelle pour les afficionados de la série culte The Wire (Sur Ecoute) : elle devrait connaître une sorte de suite. C’est que révèle l’écrivain George Pelecanos, co-scénariste de The Wire, au détour d’une longue interview dans le magazine Society sorti en kiosques jeudi 30 mars.



"J’écris un scénario. Avec David Simon (ancien journaliste et créateur de la série, ndlr) et Ed Burns (ancien policier et producteur de la série, ndlr), on s’est mis à l’écriture d’un nouveau projet sur Baltimore qui réunira tous les acteurs de la série The Wire", lache George Pelecanos, interviewé en plein confinement au sujet de son nouveau livre A peine libéré, un polar qui vient de paraître chez Calmann Levy.



Contraint à la confidentialité, il ne peut en dire beaucoup plus. "Je ne peux pas vraiment en parler, hélas. Disons que cela se concentrera sur la police de la ville qui, ces dernières années, a dû gérer plusieurs affaires de corruption d’ampleur dans ses rangs", résume-t-il.





Une série culte à regarder en confinement

Considérée par beaucoup de critiques comme une des meilleures séries de l’histoire de la télévision, The Wire a été diffusée en cinq saisons sur HBO de 2002 à 2008. Elle montre de façon quasi documentaire le trafic de drogue à Baltimore avec une vision chorale incluant le point de vue des dealers et des policiers mais aussi des politiciens, des journalistes et des habitants. Policière, sociologique, politique, cette série questionne la société en profondeur. Elle a notamment révélé l'acteur britannique Idris Elba, qui incarne le baron de la drogue Stringer Bell.



En temps de confinement, elle a trouvé un nouveau public ces dernières semaines. Le nombre de téléspectateurs américains qui l'ont regardé avait presque triplé dans la semaine du 23 mars, assurait HBO dans Variety (en anglais) le mois dernier.



George Pelecanos a également coécrit les excellentes séries The Deuce (sur l’industrie de la pornographie) et Treme (sur la Nouvelle Orléans de l’après Katrina).