Sylvie Testud et Samuel Labarthe tournent une nouvelle série policière dans les Hauts-de-France

Depuis quelques semaines, la région des Hauts-de-France accueille le tournage d’un polar. Lille, puis dernièrement Cayeux-sur-Mer (Somme), ont servi de décors à ce téléfilm de 90 minutes qui s’intitule pour l’instant Les François, un titre provisoire.

France 3 Nord Pas-de-Calais C. Chevalier / B. Espalieu / M. Graff

Comme chien et chat

Ils sont flics mais également frère et sœur. Caroline, interprétée par Sylvie Testud, et Francois, joué par Samuel Labarthe, se retrouvent sur cette enquête après des années d’éloignement. Les relations sont conflictuelles. Les vieilles rancoeurs de l’enfance ressurgissent. "Tu fais confiance à mon flair et à mon instinct. Mais je suis toujours la p’tite. Deux crans en-dessous et toi, le grand frère, deux crans au-dessus" lance Sylvie Testud dans une scène. "On a deux caractères, deux façons de faire très opposés mais c’est bien. C’est ce fameux rapport chien-chat qu’on trouve un peu dans toute les comédies" analyse Samuel Labarthe. Elle, explosive, lui, plus posé. Sur le terrain, le duo fonctionne bien car les deux personnages sont complémentaires et, en fin de compte, très soudés.

Sylvie Testud et Samuel Labarthe, "deux stradivarius"

Ce téléfilm est un épisode pilote. En cas de succès d’audience, il pourrait devenir une série. En faisant appel à deux comédiens connus, Mercer Productions, qui produit le film, a en tout cas mis toutes ses chances de son côté. Samuel Labarthe, ancien pensionnaire à la Comédie Française, a notamment incarné le commissaire Swan Laurence dans Les petits meurtres d’Agatha Christie de 2013 à 2020. Il est aussi régulièrement la voix française de George Clooney. Sylvie Testud a, elle, décroché deux César, celui du meilleur espoir féminin en 2001 pour Les blessures assassines et la statuette de la meilleure actrice dans Stupeurs et tremblements en 2004. Aujourd’hui, après trente ans de carrière, sa filmographie est impressionnante avec plus de 80 films ou téléfilms à son actif. "J’ai toujours envie de faire des choses que je ne connais pas. Interpréter des personnages qui sont trop écrits, cela m’angoisse. J’ai l’impression qu’ils peuvent vivre sans moi. Et là, avec les producteurs et les scénaristes, il y avait vachement d’ouvertures" témoigne Sylvie Testud. Un plaisir partagé avec le réalisateur. "C’est super agréable de travailler avec Sylvie Testud et Samuel Labarthe, des gens qui ont autant d’expérience et de talent. Donc je me régale, j’ai l’impression d’être avec deux stradivarius" se réjouit Didier Bivel.

Le téléfilm devrait être diffusé sur France 3 début 2023.