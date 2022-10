Streaming : la plateforme américaine Universal+ devrait arriver en France fin 2022

Après Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ et Apple TV, la France comptera avant la fin de l'année une nouvelle plateforme américaine de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) : Universal+. C'est ce qu'a annoncé lundi 17 octobre le groupe de médias américains NBCUniversal, en précisant que cette plateforme regroupera l'accès aux chaînes Syfy, 13ème RUE, E! et Dreamworks.

"De plus amples informations sur la distribution non exclusive et sur le lancement d'Universal+ en France, actuellement prévu vers fin 2022, seront annoncées dans les mois à venir", a ajouté l'entreprise. La plateforme est "actuellement disponible en Espagne, en Amérique Latine (notamment au Brésil), en Inde et en Afrique", est-il également précisé.

Une nouvelle chaîne en bonus : Dreamworks

Celle-ci regroupera en un seul endroit les chaînes et contenus de 13ème RUE, SYFY, E!, mais aussi une nouvelle chaîne Dreamworks, du même nom que la société de production de films et séries d'animation connue notamment pour les sagas Madagascar, Kung-fu Panda, Shrek ou Dragons.



Cette chaîne "sera également disponible pour la première fois en France en linéaire (diffusion traditionnelle en temps réel, ndlr) et en non-linéaire (à la demande, ndlr) via Universal+". Selon les données du groupe, "ce lancement étend la présence de DreamWorks à 43 territoires", celle-ci étant "accessible à 35 millions de foyers en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique, aux Pays-Bas, en Espagne, au Brésil, au Chili et au Mexique".



A venir également d'ici à la fin de l'année en France, l'offre de Paramount+ qui sera distribuée par le groupe Canal+.