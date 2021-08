Séries Mania de retour à Lille après un an et demi d'interruption pour cause de pandémie

Après une annulation en 2020 et deux reports en raison du Covid-19, les fans de séries vont pouvoir savourer le retour du festival Séries Mania, l'un des principaux du secteur, qui s'ouvre jeudi 26 août à Lille et dans sa région (Amiens, Dunkerque, Lens, Tourcoing, Wallers-Arenberg), mais aussi sur Internet, jusqu'au 2 septembre 2021. Au programme, près de 60 séries inédites venues de 21 pays seront présentées.

Projections, ateliers, dédicaces, stand-up

Outre les projections, durant huit jours, se succèderont ateliers éducatifs, animations, séances de dédicaces et rencontres éclectiques avec le rabbin Delphine Horvilleur, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe ou encore l'acteur et réalisateur Olivier Marchal. Le stand-up sera à l'honneur avec la venue de nombreux humoristes (Kyan Khojandi, Agnès Hurstel, Alex Ramirès, Muriel Robin, Fadily Camara) et un samedi soir dédié aux séries comiques, présenté par Nora Hamzawi.



Le public découvrira aussi en exclusivité de nouveaux épisodes de séries à succès comme la saison 2 de Mytho, en octobre sur Arte, et le premier volume de la partie 5 de Casa de Papel, en septembre sur Netflix.



En 2019, le festival Séries Mania, voulu par sa créatrice Laurence Herszberg comme une fête populaire, gratuite avec une programmation exigeante, avait accueilli plus de 72.000 visiteurs.



En parallèle, le festival, qui se décline aussi en version professionnelle, propose trois jours de rencontres entre acteurs du secteur. Le 31 août, les "dialogues de Lille" seront rythmés par les interventions des patrons des principales chaînes de télévision françaises - à l'exception de Canal+, soutien du festival concurrent Canneseries -, de Banijay, numéro un mondial de la production audiovisuelle, de responsables de plateformes de streaming (WarnerMedia, Viaplay, Disney, HBO Max), chaînes européennes et personnalités politiques (le commissaire européen Thierry Breton, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot).

Cérémonie d'ouverture sur Culturebox

Pour cette quatrième édition lilloise - la troisième, bien qu'annulée l'an dernier, avait comporté quelques événements en ligne - les têtes d'affiche hexagonales seront plus nombreuses que leurs homologues internationaux, tributaires des restrictions sanitaires. Pour contourner l'obstacle Covid, le festival se déclinera aussi sur sa plateforme où seront disponibles interviews exclusives, séries et rencontres en direct.



Au cours de la cérémonie d'ouverture, présentée par Daphné Bürki et retransmise jeudi 26 août à partir de 19H30 sur Culturebox, la comédienne américaine Audra McDonald (The Private Practice, The Good Fight) se verra remettre la première recompense de Séries Mania. Les festivaliers verront ensuite en exclusivité mondiale le premier épisode de la série britannique Vigil avec Suranne Jones (Docteur Foster) et Rose Leslie (Game of Thrones), une enquête sous tension à bord d'un sous-marin nucléaire.



Ce sera également l'occasion de découvrir le jury de la compétition internationale, présidé par l'auteur israélien Hagai Levi, à l'origine de la série Be'tipul adaptée à l'étranger et devenu en France le célèbre En thérapie. Il sera accompagné des scénaristes et producteurs Steven Canals (Pose), Mauricio Katz (The Bridge, ZeroZeroZero) et des comédiens Thibault de Montalembert (Dix pour cent), Zineb Triki (Nadia El Mansour du Bureau des légendes) et Désirée Nosbusch (Bad Banks).

Huit séries en lice dans la compétition internationale

Ils devront départager huit séries : une italienne (Anna de l'écrivain Niccolo' Ammaniti), une islandaise (Blackport), deux israéliennes (The Echo of your voice, Jerusalem), une turque (Hamlet), une norvégo-allemande (Furia), une franco-italienne (Germinal) et une danoise (Kamikaze).



Le jury du panorama international, qui décernera le Grand prix et le Prix spécial du jury entre les 15 autres séries en lice, sera présidé par la journaliste et autrice Florence Aubenas qui comptera à ses côtés l'auteur américano-israélien Ron Leshem (Beaufort, Euphoria), la réalisatrice Laïla Marrakchi (The Eddy, L'Opéra) et les acteurs Lucas Englander (Parlement) et Linh-Dan Pham (Mytho).

Plusieurs vedettes de cinéma à l'affiche des séries en lice côté français

Dans la compétition française, plusieurs séries sont portées par des vedettes du grand écran (Nona et ses filles de et avec Valérie Donzelli, Miou-Miou, Virginie Ledoyen, Clotilde Hesme ; L'Opéra avec Ariane Labed et Raphaël Personnaz, Rebecca avec Anne Marivin et Benjamin Biolay) et des humoristes (Or de lui avec Ramzy Bedia, Jeune et Golri de et avec Agnès Hurstel, Marie Papillon).