"Polar Park", la série d'Arte avec Jean-Paul Rouve reçoit le prix Vidocq 2024 au festival Séries Mania de Lille

À l’occasion du festival lillois, un jury composé de policiers, gendarmes et procureurs a remis cette année le Prix Vidocq à cette série policière française décalée portée par Jean-Paul Rouve et Guillaume Gouix.

Alors que la sixième édition du festival Séries Mania bat son plein à Lille jusqu'au 22 mars 2024, les premiers trophées commencent à tomber.

Le jury du prix Vidocq composé de policiers, de gendarmes, de préfets et de procureurs a récompensé ce lundi la série Polar Park diffusé en automne dernier sur Arte. Réalisée par Gérald Hustache-Mathieu, cette fiction pleine de malice met en scène un duo attachant interprété par Jean-Paul Rouve et Guillaume Gouix. Si la série prend quelques libertés avec le déroulement d'une véritable enquête policière, elle a réussi à convaincre le jury de professionnels. "Maintenant j'ai le label !", se réjouit Gérald Hustache-Mathieu.

Polar Park reçoit le prix Vidocq au festival Séries Mania de Lille (France 3 Lille / M. Vanlaton / F. Giltay / A. Da Fonseca)

Polar Park, n'hésite pas à mélanger plusieurs registres. Entre thriller et comédie, la série suit un auteur de romans policiers, incarné par Jean-Paul Rouve, en mal d'inspiration qui se rend à Mouthe après avoir reçu un mystérieux message. Alors que l'écrivain arrive dans ce village du Doubs, réputé comme le plus froid de France, une série de meurtres survient. Leur mise en scène aussi artistique que déroutante l'interpelle. Il décide de mener ses propres recherches au cours desquelles il va rencontrer une galerie de personnages fantasques. À commencer par le policier en charge de l'enquête, joué par Guillaume Gouix.

Une série pleine de surprises qui coche toutes les cases, selon les mots de la procureure de Versailles, présidente du jury. "Il y a des forces de l'ordre, plusieurs cadavres très maquillés et donc il y a une enquête pour déterminer qui est le coupable. Donc il y a un socle qui est celui d'une enquête et on s'est laissé emporter par ça," assure Maryvonne Caillibotte. Avis aux amateurs de séries policières, les six épisodes de Polar Park sont disponibles gratuitement sur Arte.tv

À l’instar du Prix du Quai des Orfèvres en littérature, le Prix Vidocq salue la qualité et la crédibilité – sans tabou ni langue de bois – de la série lauréate. Pour concourir, les séries sélectionnées doivent être des premières saisons d’expression française. Cette année, huit séries diffusées entre avril 2023 et février 2024 étaient en lice pour ce sixième prix.

Chaque année à l’issue de la cérémonie, le jury remet son trophée représentant la canne emblématique de Vidocq. Héros populaire français du début du XIXe siècle, tour à tour voyou puis policier et détective, ses aventures ont fait l'objet de nombreux romans et adaptations au cinéma.