"Plus belle la vie" : la série culte renaît lundi après un an d'absence

Thomas, Boher et Blanche sont de retour... Après son arrêt sur France 3 fin 2022, puis la mort tragique d'une de ses vedettes, la série "Plus belle la vie" renaît lundi sur TF1, nouvelle étape d'une saga qui a marqué la télévision publique française.

Plus belle la vie fera son grand retour lundi 8 janvier. Auparavant programmée à 20h10 sur France 3, la série passera désormais à 13h40 sur TF1, avec un titre modernisé : Plus belle la vie, encore plus belle. Plus long feuilleton français jamais produit, la saga qui a pour cadre Marseille s'était arrêtée le 18 novembre 2022 au bout de 18 ans. "On ne s'attendait pas à ce que ça reparte, j'étais passée à autre chose", a avoué l'actrice Léa François (Barbara) lors d'un tournage ouvert à la presse début décembre. "Quand on m'a annoncé la reprise, j'étais très contente, en premier lieu pour les fans qui m'interpellaient dans la rue en regrettant l'arrêt de la série", a-t-elle poursuivi.

Scénario perturbé par la mort de Marwan Berreni

Si elle est toujours ancrée à Marseille, la série a quitté son berceau, le quartier fictif du Mistral, inspiré de celui bien réel du Panier. Dans le scénario, le lieu central des intrigues, le bar, a dû partir du Mistral et déménager dans un nouveau quartier après un effondrement. La moitié des rôles a été reconduite, dont les emblématiques Thomas Marci (interprété par Laurent Kérusoré), Jean-Paul Boher (Stéphane Henon), Mirta Torres (Sylvie Flepp) ou Blanche Marci (Cécilia Hornus). Des nouveaux vont les rejoindre.

Le choix des personnages sauvegardés a reposé sur la possibilité de développer de nouvelles intrigues et non sur leur popularité, a assuré Stéphanie Brémond, directrice générale adjointe chargée des feuilletons de Newen France.

Mais pour l'un d'entre eux, l'avocat Abdel Fedala, les scénaristes n'ont pas eu le choix. Son interprète, Marwan Berreni, a été retrouvé mort le 12 octobre dans le Beaujolais, deux mois après un accident de la route dans lequel il était possiblement impliqué. Dans la soirée du 3 août à Mâcon, une femme avait été percutée par un 4x4 correspondant à celui de l'acteur de 34 ans, installé dans la région. Elle avait été grièvement blessée et le conducteur s'était enfui.

"Évocation de sujets d'actualité"

Auparavant, en mai, Plus belle la vie avait déjà tragiquement perdu un autre de ses comédiens emblématiques, Michel Cordes. Il s'était vraisemblablement suicidé avec son arme de poing à son domicile près de Montpellier. Mais son personnage, le patron de bar Roland Marci, était mort dans les derniers épisodes diffusés par France 3, et n'aurait donc pas figuré dans la nouvelle version.

S'ils souhaitent un "nouvel élan" pour la série, ses concepteurs vont "capitaliser" sur son "ADN" : "la convivialité, le vivre ensemble et l'évocation de sujets d'actualité", selon la directrice artistique de la fiction du groupe TF1, Anne Didier. On y parlera ainsi de consentement, de ménopause ou de précarité étudiante. C'est justement en s'emparant de thèmes sociétaux jusque-là rarement traités dans la fiction française (mariage gay, GPA, etc.) que Plus belle la vie était devenue un phénomène dans les années 2000. Au temps de sa splendeur, elle attirait six millions de spectateurs par soir. Certains sont toujours accros : "J'étais en deuil à l'arrêt de la série", témoigne Carole Arnaud, quinquagénaire venue assister aux nouveaux tournages de ce monument télé qui fait "partie de (sa) vie".