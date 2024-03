"Le Problème à trois corps" : trois chiffres pour en savoir plus sur la nouvelle série événement de Netflix

Signée par David Benioff et D.B. Weiss, maîtres d'œuvre de "Game of Thrones", la série est adaptée d'un best-seller de science-fiction chinois, écrit par Liu Cixin. La première saison de huit épisodes arrive jeudi sur Netflix.

Un livre réputé inadaptable. Netflix s'est lancé un défi en transposant à l'écran Le Problème à trois corps, un roman de science-fiction écrit par l'auteur chinois Liu Cixin. La plateforme a confié le projet à David Benioff et D.B. Weiss, qui étaient aux commandes de Game of Thrones, immense succès des années 2010.

Les deux premiers épisodes de cette série très attendue ont été dévoilés en avant-première en ouverture du festival international Séries Mania, à Lille. L'intégralité de la première saison débarque sur Netflix jeudi 21 mars.

1 Un récit qui couvre (beaucoup) plus de cinquante ans d'histoire

Scientifiquement, le problème à trois corps est "un énigmatique problème de mécanique orbitale : quand trois corps célestes interagissent gravitationnellement, aucune modélisation ne permet de prédire leurs mouvements", écrit Le Monde. Cette théorie épouse les travaux du mathématicien français Henri Poincaré qui "a découvert que trois corps isolés dans l'espace, soumis à leurs seules attractions mutuelles, peuvent avoir des trajectoires extrêmement complexes", synthétise le CNRS, cité par Numerama.

Le roman, lui, débute avec une astrophysicienne chinoise, Ye Wenjie, travaillant dans la base secrète militaire chinoise de Côte Rouge en 1967, en pleine Révolution culturelle. Elle y est amenée à travailler sur un système de télétransmissions dirigé vers l'espace. L'astrophysicienne va prendre une décision radicale en entrant en contact avec un astre, Trisolaris, habité par une civilisation au bord de l'effondrement gravitationnel et situé à 4,3 années-lumière de la Terre. Trisolaris pour trois soleils, soit les trois corps dont les orbites chaotiques empêchent la survie de cette civilisation.

Ce contact va avoir des répercussions dramatiques, au XXIe siècle, sur la communauté scientifique internationale. Elle est confrontée à une vague de suicides, alors que les Trisolariens entament un voyage spatial de plus de quatre siècles pour envahir la Terre. L'action va notamment suivre les pas de scientifiques, à Londres et en Chine, qui se retrouvent embarqués dans cette histoire mêlant "astronomie, astrophysique, physique des particules", détaille le podcast de France Culture, "La science, CQFD". C'est une fresque "mi-thriller, mi-science-fiction", a résumé Bela Bajaria, directrice du contenu de Netflix, lors d'une présentation à la presse à Los Angeles. Toutefois, les lecteurs pourraient être un peu décontenancés par cette adaptation, puisque de nouveaux personnages apparaissent et que la chronologie de l'histoire est un peu modifiée.

2 Trois livres cultes

Avant de devenir un écrivain de science-fiction reconnu, auteur de huit romans et d'une trentaine de nouvelles, Liu Cixin, né en 1963 en Chine, a mené une carrière d'ingénieur. Il a grandi pendant la Révolution culturelle et "s'est nourri sous le manteau des écrits de Jules Verne", relate dans le podcast "La science, CQFD" Gwennaël Gaffric, maître de conférences en langue et littérature chinoises à l'Université Jean-Moulin Lyon 3 et traducteur du roman en français. Le Problème à trois corps est le premier roman d'une trilogie, complétée par La Forêt sombre et La Mort immortelle, parue en Chine entre 2006 et 2010 et qui compte, au total, plus de 2 000 pages. D'abord traduit en anglais, le premier volet de cette trilogie a été adapté pour la France en 2016. Mais il a fallu vaincre quelques réticences.

"Les éditeurs français, lorsque j'ai pu proposer une adaptation avant la parution en langue anglaise de la trilogie, ne se sont pas montrés très intéressés." Gwennaël Gaffric, traducteur français du roman "Le Problème à trois corps" à France Culture

L'obtention du prestigieux prix Hugo du meilleur roman en 2015, décerné par la World Science Fiction Society, "a déclenché la suite", assure le traducteur. Il précise que le livre a même eu "des lecteurs un peu VIP comme Barack Obama et Mark Zuckerberg", qui en ont fait la publicité. La trilogie a attiré depuis "plus de 260 millions de lecteurs dans le monde", avance le quotidien du soir de Shanghai Xinmin Wanbao, cité par Courrier international. Gwennaël Gaffric raconte aussi que Benoît Delépine, l'une des têtes pensantes de Groland sur Canal+, rêvait d'adapter le livre. Mais le réalisateur n'a pas vraiment pu lutter face à Amazon et Netflix qui se sont disputé les droits à coups de propositions "à plusieurs zéros", selon le traducteur.

Avant que Netflix n'emporte la mise et ne réussisse à transposer le livre à l'écran, beaucoup s'y sont cassé les dents. "En dix ans, les tentatives d'adapter la trilogie se sont multipliées : série animée, jeux vidéo, longs métrages", énumère Le Monde. "J'ai participé il y a quelques années à une adaptation [un projet inabouti du studio shanghaïen Yoozoo] et j'ai été profondément impressionné par la difficulté de transposer le roman sur grand écran", raconte Liu Cixin au quotidien. Finalement, deux projets ont abouti : celui de la célèbre plateforme américaine, mais aussi une série télévisée chinoise de 30 épisodes produite par Tencent Video et diffusée en janvier 2023.

3 Un budget de 200 millions de dollars

"La trilogie de Liu Cixin est le récit de science-fiction le plus ambitieux que nous ayons jamais lu, embarquant ses lecteurs dans un voyage des années 1960 jusqu'à la fin des temps, du monde vivant sur notre planète bleue jusqu'aux confins de l'Univers", ont déclaré dans un communiqué de presse David Benioff et D. B. Weiss, à la tête du projet de Netflix, auquel l'auteur Liu Ciuxin est largement associé. Pour cette adaptation, le duo a eu les coudées franches et ce projet bénéficie du plus gros budget jamais alloué par Netflix pour une série, 200 millions de dollars.

David Benioff et D. B. Weiss se sont entourés de techniciens déjà embarqués sur l'adaptation des livres de George R.R. Martin : la cheffe décoratrice Deborah Riley, le producteur des effets visuels Steve Kullback et le compositeur Ramin Djawadi. On retrouve également dans la série des acteurs de Game of Thrones : Liam Cunningham, John Bradley et Jonathan Pryce. Benedict Wong, Tsai Chin et Eiza González complètent le casting.

Le casting de la série Netflix "Le Problème à trois corps" à Los Angeles (Californie, Etats-Unis), le 17 mars 2024. (MATT WINKELMEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

Le tournage a été express, en neuf mois à partir de novembre 2021, en pleine crise du Covid-19, dans les studios de Shepperton et divers lieux du Royaume-Uni mais aussi à Badajoz en Espagne, au siège des Nations unies à New York ainsi qu'à Cap Canaveral en Floride.

"En termes de taille, d'envergure et d'ambition, ça va même probablement plus loin que 'Game of Thrones', qui se déroulait chronologiquement. Là, une partie est située en Chine dans les années 1950-60, une partie en 2024 en Grande-Bretagne, une partie dans un jeu de réalité virtuelle." John Bradley, acteur à l'AFP

Netflix a donc réussi à dépasser les craintes du roman "écrit pour un public chinois, sans savoir qu'il serait publié en anglais, encore moins adapté pour des spectateurs occidentaux". "De très nombreux éléments sont propres à la culture chinoise", analyse l'auteur dans Le Monde. La plateforme mise donc très gros sur cette adaptation. Les créateurs, eux, travaillent déjà sur une saison 2, basée sur le deuxième tome, La Forêt sombre. "Nous avons plus qu'une idée brute, nous avons carrément un plan, nous n'en sommes plus au stade des idées", assure D.B. Weiss au magazine spécialisé Collider. Le duo envisage d'ailleurs une série sur trois ou quatre saisons "pour raconter cette histoire dans son ensemble", explique David Benioff.