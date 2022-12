"Trésors perdus", "The Witcher : l'héritage du sang", "SAS: Rogue Heroes"... on regarde quoi en décembre ?

Les adultes d'aujourd'hui se souviennent peut-être avec un peu de nostalgie des fêtes de fin d'année de leur enfance, quand les films les plus attendus de l'année étaient à l'affiche au cinéma. Avec l'apogée des plateformes de streaming, les cartes ont été redistribuées et la période de Noël correspond désormais à un pic de sorties sur le petit écran. En ce mois de décembre, plusieurs séries très attendues sont ainsi à découvrir depuis le canapé.

"SAS: Rogue Heroes", un épisode méconnu de la Seconde Guerre mondiale

Dans le désert du Sahara, les bruits de bottes se sont aussi faits entendre lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est ce que raconte de façon drôle et émouvante la série SAS Rogue Heroes diffusée sur Canal+. Cette adaptation du best-seller éponyme de Ben Macintyre raconte l'histoire invraisemblable de la formation de la célèbre Special Air Services, une unité des forces spéciales britanniques.

Le créateur de la série, Steven Knight, également à l'origine du show Peaky Blinders, choisit de raconter l'épopée tout à la fois héroïque et un peu foutraque de ces soldats britanniques, en mission au coeur du Sahara face aux troupes nazies.

La bande son très rock'n'roll colle à l'esprit british de cette production de la BBC. On en a aussi plein les yeux avec des images impressionnantes de vols d'avions au coucher de soleil. La production ajoute une touche d'humour chez ces soldats indisciplinés et légèrement cinglés, qui font parfois penser aux bras cassés de la mythique série Les Têtes brûlées.

SAS: Rogue Heroes est diffusé sur MyCanal à partir du 1er décembre 2022

"Trésors perdus : le secret de Moctezuma" : un air de Benjamin Gates

Cette série diffusée sur Disney+ dérive de la saga cinématographique Benjamin Gates, le téméraire archéologue interprété par Nicolas Cage. Dans Trésors perdus : le secret de Moctezuma, c'est Jess Morales (Lisette Olivera) qui enquête. Une investigation qui va la mettre sur la trace d'un trésor panaméricain que l'on pensait évidemment perdu à jamais.

Entourée de ses amis Tasha, Oren, un gaffeur attachant spécialiste des théories du complot, Ethan, le copain d’enfance amoureux d’elle depuis le premier jour et Liam, aspirant musicien issu d’une longue lignée de chasseurs de trésors, Jess Morales va trouver sur sa route non seulement Billie, une élégante milliardaire dure à cuire qui ne suit que ses propres règles et s’est spécialisée dans le marché des antiquités volées, mais aussi l’agent Ross, une enquêtrice tenace au sein du FBI.

Série à grand spectacle, Trésors perdus s'inscrit dans la même tonalité que Benjamin Gates et devrait plaire à un jeune public.

Trésors perdus : le secret de Moctezuma est diffusé sur Disney+ à partir du 14 décembre 2022.

"The Witcher : l'héritage du sang" : le prequel de la série culte

Dans le paysage des séries d'heroic fantasy, The Witcher n'est pas vraiment la fiction la plus applaudie par la critique. Elle est nettement moins bien notée que la saga Game of Thrones, modèle du genre. Mais les aventures du "sorceleur" ont emporté l'adhésion du public, puisque les deux premières saisons figurent parmi les plus grands succès de Netflix.

La sortie pour le jour de Noël 2022 d'un prequel a donc piqué l'intérêt des fans. L'héritage du sang raconte la création du monde de The Witcher. Le réalisateur propose donc un bond de 1 200 ans dans le passé, à l'âge où les mondes des elfes, des monstres et des hommes n'avaient pas encore fusionné. On suit notamment les aventures du tout premier sorceleur, un de ces personnages aux pouvoirs magiques qui chassent les trop nombreuses créatures monstrueuses qui infestent le monde.

The Witcher : l'héritage du sang est diffusé sur Netflix à partir du 25 décembre

"Emily in Paris", une troisième saison

Lancée en octobre 2020 sur Netflix, Emily in Paris a été un immense carton avec une audience cumulée de 58 millions de spectateurs. Largement moquée pour les clichés qu'elle accumule sur une vie parisienne fantasmée, cette fiction a trouvé son public grâce à l'énergie candide de l'actrice Lily Collins qui joue Emily Cooper, une Américaine fraîchement débarquée à Paris pour une opportunité professionnelle.

Originaire de Chicago, Emily se familiarise peu à peu avec le monde de l'entreprise en France et les délices de la capitale, avec notamment une cohabitation pas toujours facile avec sa cheffe, la très chic et très caustique Sylvie Grateau (Philippine Leroy-Beaulieu, délicieusement hautaine). Et surtout, à Paris, il y a l'amour...

Dans cette troisième saison, Emily se trouve à un tournant décisif. Face à deux voies très différentes, la jeune femme devra choisir son camp, dans sa vie professionnelle comme personnelle et déterminer l'impact de ses décisions sur son avenir en France, à travers les rebondissements surprenants qu'offre la vie dans le Paris unique d'Emily.

Emily in Paris, sur Netflix à partir du 21 décembre

"Sonic Prime", le retour du hérisson

Sonic, le célèbre héros du jeu vidéo éponyme de Sega, est de retour sur le petit écran pour Noël. La série d'animation Sonic Prime place le hérisson bleu face à un nouveau défi.

Suite à un combat explosif avec son vieil ennemi Eggman, qui fait voler l'univers en éclats, Sonic voyage dans des dimensions parallèles pour sauver ses amis. Pour parvenir à ses fins, il devra notamment affronter une version cyborg d'Eggman.

Développée par le studio WildBrain, Sonic Prime est une création originale qui ne repose pas sur un jeu vidéo déjà existant. Joe Kelly, le showrunner de la série, explique avoir voulu créer une aventure vitaminée en offrant de la profondeur au héros. "Sonic sera poussé dans une aventure à grande vitesse, à travers l'étrange et mystérieux Shatterverse. C'est à Sonic de sauver l'univers et de vivre des moments de découverte de soi et de rédemption en cours de route", avait-t-il déclaré lors d'une présentation du jeu en 2021.

Sonic Prime sera diffusé sur Netflix à partir du 15 décembre

"The Bad Guy" : une comédie noire sur la mafia

Il existe déjà une liste longue comme le bras de films et séries sur la mafia. Mais il semble qu'il y a toujours quelque chose à explorer dans l'empire du crime. The Bad Guy est une comédie noire qui dépeint l'histoire de Nino Scotellaro (Luigi Lo Cascio), un procureur qui a dédié sa vie entière à la lutte contre la mafia. Jusqu'au jour où il se retrouve accusé à son tour de faire partie de l'organisation criminelle. Après avoir été condamné, il met au point un plan machiavélique pour prendre sa revanche. Il devient alors un véritable "bad guy".

Cette série a été produite par le studio italien d'Amazon. Signe que la mafia est un thème qui peut toujours faire recette, cette fiction sera diffusée dans 240 pays.

The Bad Guy sera diffusé sur Prime Video à partir du 8 décembre 2022

"Life", une comédie entre quatre murs

C'est le genre de comédie qu'on adore regarder durant les Fêtes. Life suit les vies des occupants d’une maison divisée en quatre appartements, qui n’entretiennent pourtant pas de relations de voisinage. Comment créer du lien entre ces vies cloisonnées ? En prenant comme point de départ une crise conjugale, les préparatifs d’un mariage, un deuil impossible et la venue d’inconnus dans la demeure.

Cette comédie dramatique britannique, produite par la BBC, est signée Mike Bartlett (Docteur Foster).Le réalisateur s’emploie à dévier des trajectoires trop bien tracées et multiplie les occasions de rencontres entre les protagonistes. Composée d’une galerie de portraits finement ciselés, Life, portée par un casting quatre étoiles – Victoria Hamilton (Docteur Foster), Alison Steadman et Peter Davison (Londres, police judiciaire) – entrelace à merveille quatre histoires sur l’amour, la parentalité, la perte et la découverte de soi. Tous les ingrédients pour nous tirer une larme entre la dinde et la bûche.

Life est disponible sur Arte.tv jusqu'au 6 janvier 2023 et diffusée sur la chaîne Arte les 1er et 8 décembre à 20h55.

"Police 1905", le retour des affres de la Belle époque

Après le succès de Paris Police 1900, Canal+ signe une deuxième saison de la série policière en pleine Belle époque. Le créateur de la fiction, Fabien Nury, remet son inspecteur Antoine Jouin au coeur d'une enquête où se mêlent un meurtre mystérieux, corruption, chantage et jeux de pouvoir.

La première saison avait en toile de fond l'Affaire Dreyfus. Dans Paris Police 1905, ce sont les milieux clandestins de l'époque qui sont explorés suite à un décès énigmatique au bois de Boulogne. Dans ce lieu où le tout Paris vient assouvir ses pulsions, Jouin va devoir quitter les sentiers battus… à ses risques et périls, pendant que le préfet Lépine (Marc Barbé), déjà un personnage central de la première saison, veut vider Paris de ses prostituées avant la nuit sainte de Noël. Un réveillon qui sent le soufre et donnera surtout beaucoup de plaisir aux fans de la série.

Paris Police 1905 sera diffusé à partir du 12 décembre 2022 sur MyCanal

Et aussi...

-His Dark Materials, saison 3, sur OCS à partir du 15 décembre

-3615 Monique, saison 2, sur OCS à partir du 6 décemnre

-Enfants des rues, saison 1, sur Disney+ à partir du 7 décembre

-LOL : Last one laughting Mexico, saison 5, sur Prime Video à partir du 16 décembre

-Slow Horses, saison 2, sur Apple TV à partir du 2 décembre

-Vampire Academy, saison 1, sur Prime Video à partir du 22 décembre

-Peacemaker, saison 1, sur Amazon Prime à du 30 décembre

-NCIS : Hawai’, saison 1, sur Salto le 2 décembre