Produit par Netflix, "The Irishman" de Scorsese sortira brièvement en salles

Le prochain film de Martin Scorsese, "The Irishman", avec le légendaire duo Robert De Niro-Al Pacino, ne sortira pas dans les salles françaises.

Le tournage de ce film de gangsters très attendu a coûté 175 millions de dollars. Avec de telles super-productions, Netflix tente de se faire une place dans l'industrie du cinéma traditionnel, tout en cherchant à défendre son modèle économique qui privilégie sa plateforme plutôt que les salles de cinéma.

Al Pacino et Robert De Niro dans The Irishman (2019) de Martin Scorsese (NETFLIX 2019)

Une stratégie qui fait grincer des dents à Hollywood où certains, comme le réalisateur Steven Spielberg, insistent pour que les films réalisés pour des plateformes de streaming soient déclarés inéligibles aux Oscars, les récompenses suprêmes du cinéma. Actuellement, le règlement des Oscars stipule qu'un film doit être projeté durant au moins sept jours dans la région de Los Angeles pour pouvoir concourir.

Disponible le 27 novembre

Soucieux d'allier ses intérêts commerciaux avec ses ambitions pour les Oscars, Netflix a annoncé mardi que The Irishman sortirait aux Etats-Unis dans quelques cinémas de Los Angeles et de New York le 1er novembre, puis dans d'autres salles américaines et britanniques le 8 novembre. Le film de Martin Scorsese sera disponible partout dans le monde sur Netflix à compter du 27 novembre.

NETFLIX FRANCE Selon la presse spécialisée, The Irishman devrait être principalement projeté par des cinémas indépendants, les grands réseaux ayant insisté, en vain, pour avoir le film au moins 90 jours avant sa sortie sur un autre support, comme le veut la tradition. Netflix a récemment rejoint les autres grands studios d'Hollywood au sein de la Motion Picture Association of America, puissante association interprofessionnelle du secteur.

Dix films Netflix prévus pour la saison

La plateforme a remporté un gros succès cette année aux Oscars avec le film Roma, du réalisateur mexicain Alfonso Cuaron, avec trois statuettes. Roma avait bénéficié d'une sortie dans les salles de 23 jours parallèlement à sa diffusion en streaming.

Mardi, Netflix a également annoncé la sortie d'une dizaine de films qui devraient pouvoir concourir à différents prix cinématographiques cette saison, parmi lesquels The Laundromat, de Steven Soderbergh, avec Meryl Streep, Gary Oldman et Antonio Banderas, ou Dolemite is My Name, qui signera le retour d'Eddie Murphy. Ces dix films sortiront en salles pour une durée comprise entre une semaine et un mois.