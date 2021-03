Netflix s'engage à œuvrer pour la parité et la diversité dans le cinéma français en s'associant au collectif 50/50

Le géant américain du streaming annonce qu'il apportera durant trois ans un soutien financier à un projet du collectif 50/50 qui œuvre en faveur de l'égalité et de la diversité dans le cinéma et l'audiovisuel en France.

Le géant américain du streaming Netflix va soutenir un projet du collectif 50/50, qui œuvre en faveur de l'égalité, de la parité et de la diversité dans le cinéma et l'audiovisuel en France, a annoncé lundi la plateforme.

Soutien au mentorat

Le collectif 50/50 a été créé en 2018 dans le sillage de l'affaire Weinstein, qui a donné lieu à la lame de fond #MeToo. Il regroupe des personnalités qui oeuvrent en faveur de la parité et contre le harcèlement et les abus sexuels dans le cinéma français et l'audiovisuel. Il a lancé l'an dernier à titre expérimental un programme de mentorat qui a réuni 80 jeunes et 30 mentors de juin 2020 à janvier 2021.



"Netflix apportera un soutien financier au programme de mentorat du Collectif 50/50 pendant trois ans", a précisé le géant américain. Ses équipes pourront devenir mentors et la plateforme proposera "des formations en apprentissage afin de compléter les efforts du collectif", précise-t-elle.

La promesse d'un fonds pour la diversité

Le groupe américain avait annoncé l'an dernier, dans la foulée des mouvements #MeToo et Black Lives Matter, la création d'un fonds mondial visant à favoriser l'inclusion et la diversité à l'écran et derrière la caméra, dans lequel il s'est engagé à investir 20 millions de dollars par an pendant cinq ans. Comme le rappelle le groupe sur son site, les 5 premiers millions doivent être affectés à des initiatives en faveur des jeunes talents féminins.