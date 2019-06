Musique : Martin Scorsese raconte la "Rolling Thunder Revue" de Bob Dylan

L'une des tournées les plus célèbres de l'histoire de la musique, mise en images par une légende du cinéma. Martin Scorsese, grand amateur de Bob Dylan, signe un documentaire exceptionnel sur la "Rolling Thunder Revue" qui a traversé les Etats-Unis en 1975, visible depuis mercredi matin sur Netflix.

Ce n'est pas l'histoire d'une tournée triomphale. Non, c'est plutôt une "aventure", le mot n'est pas choisi par hasard, lancée par Bob Dylan en 1975. Sur les images compilées par Martin Scorsese, on voit toute la furie de cette "Rolling Thunder Revue", plus proche du cirque que de la tournée. En termes de costumes, de maquillage, Dylan le visage peint en blanc, de musiciens, le légendaire The Band, en termes de créativité, c'est un moment spécial dans l'histoire du rock. Et puis il y a l'artiste lui-même, répondant face caméra comme rarement.

Dylan tente d'expliquer l'idée derrière cette tournée, même si dans un éclat de rire, lui-même le dit au tout début du documentaire : "Je ne me souviens de rien". Martin Scorsese réussit ce qu'il avait mal maîtrisé dans son premier film sur la légende, No Direction Home : une vision claire, concise et drôle de l'artiste Bob Dylan.

Une tournée devenue mythique

Tout est histoire de contexte. En 1974, Bob Dylan remonte sur scène après des années de pause, et se produit dans les plus grands stades. Un an plus tard, il est revigoré, motivé, mais prend le contre-pied de ce succès immense : il réunit tous ses amis, prend le volant du bus et part sur les routes américaines sans réserver une seule salle. Il débarque et joue, "comme ça".

A ses côtés, Joan Baez, Mick Ronson, Ramblin' Jack Elliott, le poète Allen Ginsberg, parfois Joni Mitchell... Le cirque ramasse aussi des gens au fil de la tournée, une jeune Sharon Stone par exemple, qui revient sur des anecdotes croustillantes. Quand une immense star se pique de retrouver la simplicité des débuts, cela donne une Rolling Thunder Revue aussi belle que bonne à écouter, sur un coffret exceptionnel sorti pour l'occasion la semaine dernière. Bob Dylan comme il l'a toujours été : créatif, sévère parfois, drôle aussi. Et profondément inspirant.

La "Rolling Thunder Revue" gravée dans le marbre par Martin Scorsese --'-- --'--

Rolling Thunder Revue : A Bob Dylan Story, par Martin Scorsese, disponible sur Netflix.

The Rolling Thunder Revue : The 1975 Live Recordings, coffret de 14 CD disponible (Columbia).